¿Babe Ruth es el autor del jonrón más largo de Major League Baseball?

El Clásico Mundial de Béisbol arropa el interés de los seguidores del béisbol y Japón, Estados Unidos y República Dominicana dominan el foco de atención del soberano.

Vamos al tema del autor del jonrón de mayor dimensión en el Gran Circo.

Veo que le han puesto el nombre a Mickey Mantle, y soy un gran fan de Mantle, pero nunca le pegó tan lejos como Ruth. Nadie lo ha hecho.

Bill Jenkinson es el máximo experto en jonrones. Es asesor del Salón de la Fama del Béisbol y de las Grandes Ligas de Béisbol.

Ha investigado a fondo miles de jonrones, ha leído relatos periodísticos sobre dónde cayeron las pelotas y los ha comparado con planos del estadio y mapas del área circundante cuando la pelota salió del estadio.

Ha visitado todos los campos de béisbol y sus antiguos lugares, y ha entrevistado a testigos presenciales y jugadores. Como dicen de los lanzadores: "Tiene buen repertorio".

Escribió el libro "El Poder Máximo del Béisbol", donde analizó a los mejores bateadores de jonrones desde los inicios del béisbol. Esto es lo que descubrió:

El jonrón más largo jamás conectado en un partido de Grandes Ligas: Babe Ruth, Detroit, 18/7/1921 - 575 pies. Este impactó el techo de una casa. Varios periódicos indicaron la dirección donde cayó la pelota, y la distancia se obtuvo con los planos del estadio y el mapa de la calle circundante.

Se requirió una altura de 575 pies para impactar en cualquier parte del techo.

El jonrón más largo de Mantle: 540'. El jonrón atribuido a Mantle, de 565', fue una exageración del relaciones públicas de los Yankees. Afirmó que salió del parque, encontró a un niño con la pelota en su patio trasero y midió la distancia. Eso nunca ocurrió.

El hombre que era ese niño fue finalmente localizado por Jane Leavy, quien escribió el excelente libro de Mantle, "El Último Niño". Dijo que nadie lo encontró en su patio con la pelota.

Estaba en el parque cuando el jonrón superó la barda. Como vivía cerca del campo de béisbol, tenía una idea bastante clara de dónde podría haber caído, así que salió del juego y fue a buscarla.

Finalmente la encontró en un patio trasero y regresó al campo, donde el guardia de seguridad lo dejó entrar para llevar la pelota al vestuario de los Yankees.

Allí se encontró con el relacionista público, quien le dio $5 y consiguió que Mickey le autografiara otra pelota. Midiendo la distancia desde el home hasta el lugar donde el anciano llevó a Leavy, el jonrón fue de unos 540 pies, con al menos una parte de esa distancia rebotando y rodando.

Bill Jenkinson entrevistó al relaciones públicas de los Yankees y le preguntó si realmente había medido dónde cayó la pelota. Admitió que no, que solo calculó 565 pies, ya que no sabía dónde cayó.

No le dijo a Jenkinson que nunca había salido del parque y que en ese momento no se pudo encontrar al hombre que encontró la pelota. Leavy se esforzó mucho y pasó semanas localizándolo.

En su libro, Jenkinson enumera los 100 jonrones más largos jamás conectados en un partido de Grandes Ligas. De los 100 mencionados, ¡Ruth conectó 29! De los diez primeros, Ruth conectó 6.

De los cinco primeros, Ruth los conectó o los igualó a todos. Mantle, Dick Allen, Dave Kingman y Reggie Jackson empataron con Ruth en el cuarto y quinto lugar, con 540 pies.

Su investigación demostró que Ruth conectó más de 50 jonrones de 500 pies o más durante los juegos de la MLB. También descubrió que Ruth conectó un jonrón de más de 600 pies impulsado por el viento en un juego de exhibición.

Después de Ruth, la mayor cantidad de jonrones de 500 pies o más fueron bateados por Jimmie Foxx y Mickey Mantle, con alrededor de 20-25 cada uno.

Jugadores que nunca conectaron un solo HR de 500 pies: Barry Bonds, Hank Aaron, Willie Mays.

Jugadores que conectaron jonrones de 500 pies: Mark McGwire, Reggie Jackson, Josh Gibson, Frank Howard, Dick Allen, Dave Kingman, Bob Cerv, Ted Williams, Harmon Killebrew, Wally Post, Willie Stargell, Sammy Sosa, Carl Yastrzemski, Jim Thome, Kirk Gibson, Willie McCovey, Lou Gehrig, Cecil Fielder, George Foster, Greg Luzinski y Dick Stuart.

Un día como hoy, 3 de marzo En 1872: William Henry Keeler nace en Brooklyn, Nueva York. Keeler que fue conocido como "Wee Willie". llegó a las mayores con estatura de 5 pies 4 pulgadas y 140 libras. Libra por libra y pulgada por pulgada se convirtió en uno de los mejores jugadores de la historia. En 1959: Los Gigantes de San Francisco bautizan su nuevo estadio con el nombre de Candlestick Park (Parque de los Candelabros) donde jugarían hasta la conclusión de la temporada de 1999. En 1984: Peter Ueberroth es electo el sexto comisionado de las Grandes Ligas en sustitución de Bowie Kuhn. En el 2006: En la apertura del Clásico Mundial de Béisbol, Corea del Sur, con el pitcheo de Jae-Weong Seo y Chan Ho Park, blanquean 2-0 a Taiwán, 2-0 en el Tokyo Dome.