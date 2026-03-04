Hank Aaron fletó 733 jonrones, todos con los Bravos

"Los otros deportes son tan solo deportes. El béisbol es una pasión. " Bryant Gumbel “

Hablar del jonrón, o cuadrangular, o vuelacercas, como también se le llama, es hablar del batazo más emocionante del béisbol, la acción donde los fanáticos celebran, donde el pelotero siente muchas cosas cuando ayuda a su equipo a traer una y hasta cuatro anotaciones con un solo batazo, y puede incluso tomarse su tiempo para hacer el recorrido hasta llegar al "home plate".

A continuación los grandes en batazos de cuatro esquinas por franquicias:

733: Hank Aaron conectó 733 jonrones con los Bravos, la mayor cantidad de un jugador para una franquicia. Le siguen los 659 de Babe Ruth para los Yankees. De los 28 jugadores que alcanzan los 500 HR, solo 11 tienen al menos 500 con una sola franquicia.

236: Manny Ramírez bateó 274 jonrones con los Medias Rojas y 236 con los Indios. Esos 236 son la mayor cantidad de jonrones de cualquier jugador de una franquicia que bateó más jonrones para otra.

200: A Ramírez se le unen Jimmie Foxx, Ken Griffey Jr., Mark McGwire, Rafael Palmeiro y Albert Pujols. Estos seis jugadores batearon más de 200 vuelacercas en dos franquicias diferentes. Nadie ha bateado 200 HR en tres franquicias.

156: Alex Rodríguez disparó 156 jonrones con los Rangers de Texas; esa es la mayor cantidad de cualquier jugador de una franquicia que bateó más jonrones con otras dos franquicias. Hay otros 15 jugadores que lograron al menos 156 HR con dos clubes diferentes.

100: Alex Rodríguez, Adrián Beltré, Darrell Evans, Reggie Jackson y Jim Thome batearon más de 100 jonrones con tres franquicias. Fred McGriff se quedó a las puertas de este club, superando los 100 con los Bravos y los Azulejos, y luego los 99 con los Rays de Tampa Bay. Hasta la fecha, 55 jugadores han bateado al menos 100 jonrones con dos franquicias.

84: McGriff tuvo 84 jonrones como Padre. Es el único con 84 o más jonrones en cuatro clubes diferentes.

44: Gary Sheffield tiene 44 o más jonrones para cinco franquicias y tiene 43 o más HR para seis franquicias y 21 o más en siete uniformes. Sheffield tiene 509 jonrones, pero no superó los 129 en ninguna franquicia.

11: Reggie Sanders tiene 11 o más HR para ocho franquicias.

6: Todd Zeile ha conectado seis o más HR para nueve franquicias.

5: Zeile tiene cinco o más HR para once franquicias diferentes.

1: Matt Stairs y Zeile han conectado jonrones al menos un año para 11 franquicias diferentes.

Un día como hoy, 4 de marzo 1907 - Se otorga una indemnización de $52,000 al club Baltimore de Brooklyn. Cuando Baltimore abandonó la Liga Nacional en 1903, Brooklyn acordó pagar $40,000 por la franquicia, pero nunca lo hizo. La indemnización incluye intereses. 1913 - Los Yankees son el primer equipo en entrenar fuera de los EE. UU. cuando viajan a Bermudas para las prácticas de primavera. 1948 - Stan Musial firma con los Cardinals por $31,000, poniendo fin a su incumplimiento. 1976 - En un acuerdo de último minuto, Bob Lurie y Bud Herseth compran a los Giants por 8 millones de dólares. Esta compra garantiza la permanencia del equipo en San Francisco. 1984 - Dos destacados jugadores defensivos, el campocorto Pee Wee Reese y el receptor Rick Ferrell , son elegidos para el Salón de la Fama por el Comité Especial de Veteranos. Reese bateó para .269 en 16 temporadas con los Dodgers, mientras que Ferrell bateó para .281 con solo 28 jonrones en 18 temporadas con los Browns, los Red Sox y los Senators.