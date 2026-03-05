Albert Pujols es comparable con Stan Musial

Albert Pujols comenzó y terminó su carrera en San Luis, con paso por Angelinos y Dodgers. ( FUENTE EXTERNA )

El Clásico Mundial de Béisbol es la plataforma que nos da el privilegio de ver en un mismo escenario de juego una galaxia de estrellas.

Albert Pujols es el mánager de la escuadra nacional y Stan Musial un ícono del béisbol.

Pujols y Musial, ambos son leyendas de los Cardenales que, en cualquier época, serían tan grandes como lo fueron en la suya. Nunca tuve el privilegio de ver jugar a Stan Musial. Por los videos que he visto, se merece su apodo de "El Hombre".

Tuve el placer de ver al gran Albert Pujols en su prime con más potencia que Musial. En el resto de sus estadísticas, Musial lleva una ligera ventaja. A veces, las estadísticas pueden ser engañosas, pero no en este caso. Es difícil decirlo, pero tengo que elegir a Pujols y no por chauvinismo. Estoy seguro de que es solo porque lo vi jugar toda su carrera.

Jugadores como esos dos, la mayoría de los aficionados nunca tendrán el placer de ver. Tras su retiro, sin duda se les extraña. Los Cardenales han tenido 37 jugadores y entrenadores del Salón de la Fama asociados con la rica tradición de los Cardenales.

Pujols jugó la temporada 2021 con Los Ángeles, tanto para los Angels como para los Dodgers. No sigo a ninguno de los dos equipos para saber cuánto respeto le tenía la afición. Sin embargo, la afición de los Dodgers respeta a todos sus jugadores. En cuanto a que los Angels le pagaron el máximo a Pujols, no tuvo éxito para fines de campeonatos, como lo hizo jugando en San Luis.

Sé con certeza que cuando Pujols jugaba para el equipo contrario y regresó a San Luis, la afición de los Cardenales lo ovacionó de pie. No se puede tener más respeto que ese.

Como aficionado del béisbol, me alegré de que Pujols regresara y terminara su carrera en San Luis y en su función de manager tiene una corona de campeón con los Leones del Escogido y ahora va tras la gloria mundial buscando el máximo galardón.

Albert Pujols fue claro y preciso al decir que "representar a la República Dominicana es un honor y una gran responsabilidad. Aquí no importa el apellido que llevamos atrás, sino el nombre que llevamos al frente".

UN DÍA COMO HOY

En 1922, Babe Ruth firmó con los Yanquis por tres temporadas por $52 mil dólares por año. En 1921, Ruth fue el líder de la Liga Americana con 59 jonrones y 171 impulsadas.

En 1975, Tony Conigliaron, de Boston, en un intento de regreso, firmó un contrato de liga menor con el Pawtucket; luego de 57 turnos bateando .123 optó por el retiro.

En 1992, el receptor Pascual Matos es firmado por Pedro González para los Bravos de Atlanta.