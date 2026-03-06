Grandes vigilantes de la esquina caliente en Grandes Ligas

"La muerte es algo que no debemos temer porque, mientras somos, la muerte no es y cuando la muerte es, nosotros no somos." Antonio Machado “

Entre los jugadores cuya posición principal se considera 3B, Graig Nettles ocupa el décimo lugar en fWAR. Por delante de él se encuentran Mike Schmidt, Eddie Mathews, Wade Boggs, George Brett, Chipper Jones, Brooks Robinson, Adrian Beltré, Ron Santo y Scott Rolen. Otros jugadores que jugaron 3B y tienen un WAR más alto son Alex Rodríguez, Paul Molitor y Harmon Killebrew.

Ofensivamente, Nettles no fue un bateador excepcional. Tiene muy buenos números: 111 wRC+ en su carrera, 390 jonrones e incluso lideró la Liga Americana en jonrones un año. Sin embargo, estos números ofensivos no son de élite. Probablemente se ubicaría por encima de Brooks Robinson y detrás de Beltré ofensivamente.

Defensivamente, Nettles estuvo excepcional. Los únicos nombres mencionados anteriormente que superan con creces a Nettles son Robinson, Beltré y Rolen. Sin duda, lo situaría por delante de Schmidt en defensa. Quizás los únicos otros nombres que consideraría por encima de Nettles en defensa serían Clete Boyer y Buddy Bell, pero está muy cerca.

Creo que, en definitiva, está claramente en el décimo puesto de la lista. Los primeros nueve nombres mencionados son jugadores que elegiría por encima de Nettles.

En realidad, en cuanto a su valor a lo largo de su carrera, fue como una versión temprana de Scott Rolen, solo que no tan bueno ni en ataque ni en defensa. Si tuviera que elegir un undécimo lejano, creo que elegiría a Bell.

Entonces, para responder directamente a la pregunta, personalmente lo calificaría en el décimo lugar de todos los tiempos entre los antesalistas principales, por lo que hay 9 jugadores que jugaron principalmente en la tercera base en la historia de las Grandes Ligas que creo que son mejores que Nettles.

Un día como hoy, 6 de marzo En 1941, nace Willie Stargell en Oklahoma. Jugó en la Liga Dominicana con el equipo de las Águilas del Cibao.

En 1987, Andre Dawson firmó un contrato en blanco con los Cubs de Chicago. Le pagaron 500 mil dólares y fue el MVP de la Nacional.

En el 2006, muere Kirby Puckett a la edad de 45 años, de un derrame cerebral.