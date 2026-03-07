Japón, Estados Unidos y República Dominicana favoritos para ganar título

Aficionados de República Dominicana animan este viernes, durante un partido del Clásico Mundial de Béisbol ante Nicaragua en el IoanDepot Park en Miami. ( EFE / ALBERTO BOAL )

"No puedes cambiar el pasado, pero puedes tener un impacto en el futuro." Albert Pujols Mánager de béisbol “

La República Dominicana bajo la rectoría de Albert Pujols tiene un trabuco en el Clásico Mundial de Béisbol, para competir de tú a tú con Japón y Estados Unidos.

No afirmamos que sea el equipo a vencer de forma mecánica, porque Japón y Estados Unidos son dos rivales de consideración, pero se harán sentir los bates de Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Manny Machado, Fernando Tatis Jr. y Ketel Marte entre otros.

La selección de béisbol de Japón calienta motores para defender su corona en el Clásico Mundial 2026: Y es que la escuadra nipona llega como gran favorita bajo la dirección del coach Hirokazu Ibata y liderada en campo por la estrella Shohei Ohtani.

De hecho, el Tokyo Dome será el escenario donde los ´Samuráis´ enfrentarán la primera ronda. Además, sus rivales en el Grupo C incluyen a Taiwán, Corea, Australia y República Checa.

Son varias las figuras que presenta el equipo del ´Sol Naciente´, pero la atención global se centra en el fenómeno Ohtani, quien viene de ser bicampeón de las Grandes Ligas con Los Ángeles Dodgers.

La estrella de los japoneses, ganador de cuatro premios MVP en las Grandes Ligas, será esta vez únicamente bateador designado. Se espera peligro constante cada vez que el jugador de 31 años llegue a la zona de bateo

Pese a no lanzar, la presencia de Ohtani garantiza un poder ofensivo temible. En la edición pasada, el ídolo japonés dejó un promedio de bateo de .435 que aplastó a los rivales. La selección de béisbol de Japón busca su cuarto título del Clásico.

Japón cuenta con los jardineros Seiya Suzuki y Masataka Yoshida, junto al infielder Munetaka Murakami. La rotación abridora cuenta ahora con la solidez del derecho estelar Yoshinobu Yamamoto.

Japón busca su cuarto título tras haber ganado en 2006, 2009 y el reciente 2023. Por ende, los ´Samuráis´ de Ohtani y Yamamoto buscarán hacerse con un bicampeonato.

Sobre este certamen, vale mencionar que el sistema de competencia clasifica a los dos mejores equipos hacia la sede de Miami. Allí, los cruces de eliminación directa definirán quién avanza hacia la gran final.

Un día como hoy, 7 de marzo En 1902, James "Pud" Galván muere a la edad de 45 años. Ganó 365 juegos.

En 1979, Hack Wilson fue electo al Salón de la Fama.

En el 2006, República Dominicana derrota 11-5 a Venezuela en el primer choque del Clásico Mundial de Béisbol.