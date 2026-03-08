¿Cuál es la mutual más productiva en jonrones?

"Al final no son los años en nuestra vida lo que cuenta, sino la vida en nuestros años" Abraham Lincoln “

Los Yankees de 1961 consiguieron 61 jonrones de Roger Maris y 54 de Mickey Mantle, para un total de 115. Esta es la mayor cantidad para dos jugadores en el Gran Circo.

Después, los Gigantes de San Francisco de 2001 consiguieron 110 jonrones (73 de Barry Bonds, 37 de Rich Aurilia); los Yankees de 1927 consiguieron 107 (60 de Babe Ruth, 47 de Lou Gehrig); los Cardenales de San Luis de 1998 consiguieron 101 (70 de Mark McGwire, 31 de Ray Lankford) y los Rangers de Texas de 2002 consiguieron 100 (57 de Alex Rodríguez, 43 de Rafael Palmeiro). Estos son todos los equipos con al menos 100 jonrones de sus dos mejores bateadores.

Pero los jonrones varían según la época, especialmente la ¨era de los esteroides¨. Ruth y Gerhig se combinaron para 107 jonrones en 1927, cuando los dos mejores bateadores del equipo promedio de la MLB solo conectaron 29 jonrones entre ambos, por lo que los Yankees batearon 3.67 veces el promedio.

Ese es el récord moderno, aunque en 1884 recibieron 52 jonrones de Ned Williamson (27) y Fred Pfeffer (25), lo que representó 5.27 veces el promedio de la MLB de 10, y en 1879 los Boston Red Caps recibieron 15 de Charley Jones (9) y John O'Rourke (6), lo que representó 3.75 veces el promedio de la MLB de 4.

Los Yankees de 1920 y 1921 son los únicos otros equipos en los que sus dos mejores bateadores de jonrones batearon tres o más veces el promedio de la MLB.

GRUPO PANORAMA: Los que somos adictos al béisbol el Grupo Panorama nos está sirviendo un menú de primera con el abanico de transmisiones del Clásico Mundial de Bèisbol.

Felicitaciones por este gran esfuerzo y por haber insertado al mercado a dos nuevos colegas José Reyes y Emilio Bonifacio.

Un día como hoy, 8 de marzo 1923 - El juez Kenesaw Mountain Landis permite que el exlanzador zurdo de los Gigantes, Rube Benton, regrese a la Liga Nacional. Benton admitió tener conocimiento previo del amaño de la Serie Mundial de 1919, pero permaneció en el béisbol, ganando 22 juegos para St. Paul (Asociación Americana). El presidente de la Liga Nacional, John Heydler, discrepa con Landis y considera a Benton indeseable, pero no impide que los Rojos lo contraten. Benton, de 35 años, tendrá un récord de 14-10 para los Rojos, que quedaron en segundo lugar.

1930 - Babe Ruth firma un contrato de dos años por 160.000 dólares con Nueva York. Con 80.000 dólares anuales, era el jugador mejor pagado de todos los tiempos en 1930.

1966 - El Comité Especial de Veteranos del Salón de la Fama renuncia a las reglas de elección e incorpora a Casey Stengel, mánager recientemente retirado de los Mets.

1985 - Dave Stieb, el as del cuerpo técnico de Toronto durante las últimas cinco temporadas, firma un contrato de 11 años que podría alcanzar los 25 millones de dólares, con pagos diferidos e incentivos. Solo lanzaría seis temporadas completas más.