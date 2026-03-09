Cap Anson, el recordado padre del racismo en el béisbol

"El que no está, no hace falta y punto." Anónimo “

El Clásico Mundial de Béisbol ha sacado a flote la decisión de algunos jugadores, la minoría, de no formar parte del equipo nacional. Esa nefasta decisión me hizo recordar al cantautor boricua El Topo y su canción “Antonia, los pueblos no perdonan”.

En Grandes Ligas, dado que la exclusión de los afroamericanos en el béisbol es tan conocida, solemos asumir que era una práctica general en los deportes estadounidenses. No es así, o al menos no realmente.

Tommy Burns peleó y perdió el título de peso pesado ante el gran boxeador afroamericano Jack Johnson en 1908. Ese mismo año, el Comité Olímpico de Estados Unidos eligió un equipo que incluía a afroamericanos y miembros de naciones indígenas.

Cuando recibieron críticas racistas, la respuesta fulminante fue: “Pensábamos que debíamos elegir a los mejores atletas del país”.

Es cierto que las otras grandes ligas eran muy racistas y excluían a los afroamericanos, pero la MLB fue sin duda la primera. Si no hubiera existido una distinción racial en la MLB, dudo que la hubiera habido en cualquier otro deporte.

Y el mayor responsable de ese horror fue Cap Anson, quien se negó a jugar con o contra afroamericanos. Y su racismo persistió en la práctica del béisbol a pesar de que la mayoría de las estrellas estaban abiertamente a favor de la inclusión de los afroamericanos, gente decente como Honus Wagner, Babe Ruth, John McGraw e incluso algunos muy heterogéneos como Ty Cobb.

Cuando le preguntaron a Honus Wagner qué pensaba sobre el apodo de John Henry Lloyd de las Ligas Negras “el Wagner negro”, Wagner dijo: “Es un honor que me comparen con él”.

Si Cap Anson no hubiera vivido, los afroamericanos probablemente, en mi opinión, habrían jugado en la MLB desde principios del siglo pasado, cuando el mejor jugador era Honus Wagner, tal como Anson había sido el mejor jugador de su época 20 años antes.

Un reportero que fue a entrevistar a Wagner en su ciudad natal, Carnegie, Pensilvania, le preguntó al primer niño que vio.

Este lo condujo de inmediato hasta Wagner, quien estaba en el solar, jugando béisbol con los niños del vecindario. De camino, el niño le explicó que Wagner era “el hombre más grande del mundo”, y se entiende por qué. Todo el país realmente necesitaba tratar a todas las personas como lo hizo Wagner, no como lo hizo Anson.

¿Qué tan cerca estaban los afroamericanos de jugar en la MLB, a pesar de Anson y la poderosa tradición que él inició? John McGraw, el mejor mánager de la década de 1920, mantenía una lista actualizada de los mejores jugadores de las Ligas Negras con la esperanza, presumiblemente plausible (ya que McGraw era todo menos un tonto), de que de repente se les permitiera jugar en la MLB.

En realidad, no se puede expulsar a nadie del Salón de la Fama, pero si solo se pudiera expulsar a uno, Cap Anson, ese racista de m...

Un día como hoy, 9 de marzo 1936 - Babe Ruth rechaza una oferta del gerente general de los Rojos, Larry MacPhail, para regresar como jugador. Ruth, quien se retiró en junio de 1935, se inclina inicialmente a aceptar la oferta, pero tras hablarlo con su esposa, Claire, dice que ha engordado demasiado y le preocupan las lesiones en las piernas si regresa como jugador. 1946 - A Ted Williams le ofrecen $500,000 para jugar en la Liga Mexicana. Williams se queda en Estados Unidos y gana el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana, liderando a los Medias Rojas al campeonato. 1972 - Los jugadores de los White Sox votan 31-0 a favor de una huelga, de ser necesaria, durante las negociaciones entre jugadores y dueños. La disputa se centra en los beneficios de salud y pensión de los jugadores. Esta es la primera de una serie de votaciones históricas del equipo. 1979 – El comisionado Bowie Kuhn emite un aviso a todos los clubes instando a que todos los periodistas, independientemente de su sexo, sean tratados por igual en lo que respecta al acceso a los vestuarios.