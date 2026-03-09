El Clásico no se acaba el 11, es el 17

Hasta los grandes boxeadores, sobrados de valor como para pelear si así se requiere en el patio de la casa del rival, siempre que pueden escogen peleas menos riesgosas y reservan munición para aquellas obligatorias, las que lo legitiman.

Venezuela y la República Dominicana pueden llegar ya clasificados para los cuartos de final al miércoles donde se definirá al campeón del grupo D del Clásico Mundial de Béisbol. Es al final de ese choque que se apretará la liga, no con él, así aficionados de ambas naciones lo vean como la gran batalla.

Tanto Omar López como Albert Pujols tienen la cabeza bien fría para no desangrar a sus novenas esa noche, aunque como ha transcurrido el grupo C en Tokio el pronóstico indica que ganar ese encuentro en Miami, más que los 750 mil dólares que sumaría el vencedor a su pool, el otro premio sería tratar de evitar a Japón en cuartos de final.

Duartianos y bolivarianos tienen recursos para alzar la corona, pero la disputa del cetro es el 17 de marzo, no este miércoles 11. El dirigente de un equipo en buen momento de lo que más se ocupa es de gestionar las emociones y tratar de no interrumpir esa química. Igual, administra la alegría de la victoria como las hormigas los alimentos en verano.

Ganar a Venezuela en 2006 y 2017 no dio el Clásico a Manny Acta ni a Tony Peña, respectivamente. Tampoco a López en 2023 cuando el triunfo correspondió a los sudamericanos.

La rivalidad entre los dos principales exportadores de talento a la MLB es reciente, no alcanza las tres décadas. El abismo era grande hasta los 90. No había argumentos desde la tierra del libertador de América para pulsear con los duartianos.

Pero esta vez, el que se lleve el partido tendrá el “premio” de que evitará en primera instancia a otro serio candidato como lo es Japón, temido con un Shohei Ohtani capaz de todo, por sí solo.

Equivocarse en un pitcheo o en un batazo controlable puede arruinar un buen torneo. Lo saben los venezolanos con Silvino Bracho en el Clásico de 2023. También los dominicanos con el batazo de Francisco Lindor que Julio Rodríguez no controló.

============05 Pie de foto (19505407)============