Dejemos que nos sorprenda la Champions

No me gustan los pronósticos en el fútbol. Adelantarse a los acontecimientos previo al evento; prefiero vivirlos desde el análisis, que haciendo predicciones. A lo mejor así lo siento por mi gran incapacidad en acertar el resultado en la previa. Lo cierto es, que si hay algo que hace maravilloso este y cualquier otro deporte son las sorpresas. Separarnos un poco de los favoritismos, tiene también su toque de emoción.

Hoy arrancan los octavos de final de la Champions, cuyo campeón vigente la temporada pasada se consagró sorprendiendo. Si hacemos memoria recordaremos que justo a estas alturas el Paris Saint Germain de Luis Enrique venía de clasificarse luego de superar una eliminatoria previa a la que se había entrado bien justo. Aún así, se llevó de encuentro al Liverpool, equipo que terminó en primer lugar en la fase de liga del recién estrenado formato, en otras palabras, al gran favorito.

No hay que ser un erudito para identificar los dos de esta versión: Arsenal y Bayern de Múnich. Sin ánimos de azarar, ni echarles el más mínimo "fucú", ingleses y alemanes están haciendo una temporada impecable tanto en el plano local, ambos respectivamente son los líderes de Premier y Bundesliga, como a nivel continental, jugando un fútbol hasta el momento difícil de superar.

De todos los cruces, el que me atrae más es el del Chelsea y PSG; dos equipos que a pesar de no tener la misma contundencia del año pasado poseen suficiente talento como para considerarlos contendores. Las tres eliminatorias entre ingleses y españoles despiertan también mucho interés. Pero tranquilos, porque cualquiera que sean los resultados la que más le guste a usted de las dos seguirá siendo la mejor liga del mundo.

No mencionar al Real Madrid sería un atrevimiento, sus seguidores en el país no me lo perdonarían. Reiterar que el equipo está compitiendo como puede es más obvio que sentir que el agua moja, pero es el rey de la competición, y aunque veo a esta plantilla lejos de épicas anteriores, algunas recientes, el camino en el cuadro que les ha tocado es lo suficiente cuesta arriba como para mantener viva la ilusión.

Dos de los últimos tres campeones han logrado levantar la ´la orejona´ por primera vez. En esta edición, nueve de los dieciséis en competencia todavía no se estrenan. Las probabilidades las pongo sobre la mesa, pero no menciono ningún nombre porque como dice Junot Díaz: "el fucú es real".