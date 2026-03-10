Pedro Martínez, el lanzador ideal para un séptimo juego de una final

""El éxito en las apuestas no se trata de tener buenas cartas, sino de jugar bien las malas"." Warren Buffett “

La serie final en modo de bolero 3-3. ¿Qué lanzador utilizaría para el séptimo desafío? Bueno, querrías traer al mejor lanzador de la historia del béisbol, ¿verdad? Y si tuviera algún éxito espectacular y legendario en postemporada en su currículum, eso no estaría mal, ¿verdad?

Y esta sería entonces una elección que haría que cualquier otra pareciera objetivamente incorrecta, ¿correcto?

¿Qué tan bueno fue Pedro Martínez en su mejor momento en 1999 y 2000?

Tan bueno que, si existiera una liga muy superior a la MLB —como la MLB lo es de la AAA—, él seguiría siendo el mejor lanzador.

De hecho, podrías crear otro nivel imaginario y promoverlo a él y aun así sería el mejor lanzador de la liga.

¿Crees que estoy exagerando?

Randy Johnson era contemporáneo suyo y también estaba logrando números increíbles. El Big Unit era mucho más resistente (medía 1,98 m y pesaba 102 kg, y Pedro 1,78 m y pesaba 77 kg) y podía trabajar mucho más duro; de hecho, su WAR máximo en 5 años supera al de Pedro, 46,9 a 45,8. Pero si solo tienes que lanzar un partido, la cantidad de aperturas que tu cuerpo sea capaz de hacer en una temporada es irrelevante.

Johnson alcanzó su máximo potencial en 2001-2002, cuando valía 9.0 bWAR por cada 30 aperturas. Pedro había tenido un valor de 11.1 por cada 30 aperturas en sus dos años mágicos. Pedro, en su mejor momento, era un 23 % mejor que Johnson en el suyo.

Me he reído de amigos ingenieros que sabían poco de béisbol simplemente leyéndoles las tablas de clasificación de lanzadores de la Liga Americana del 2000, en orden inverso. Tienen una idea de cómo se ve una distribución naturalista.

ERA: 4.17, 4.14, 4.13, 4.12, 4.11, 3.88, 3.79, 3.70... Bien, ¿cuál es el último término de esa serie? Adivina. 1.74. Pedro.

El WHIP también es bueno. Aquí está el equivalente contemporáneo: corredores por cada 9 carreras (todas estas cifras provienen del Manual de Bill James de 2001):

12.47, 12.45, 12.24, 12.24, 11.95, 11.52, 11.48, 11.18... 10.79, lo que parece un dominio relativo y de hecho pertenece a un chico que ya debería estar en el Salón (en lugar de estar a punto de entrar), Mike Mussina. Pero Pedro mide 7,22.

En los playoffs de 1999, Pedro se lesionó el hombro en el primer juego de la Serie Divisional de la Liga Americana y abandonó el equipo tras lanzar cuatro entradas en blanco. No estaba claro si volvería a lanzar.

En el decisivo juego 5 en Cleveland, entró inesperadamente en la parte baja de la cuarta entrada con el marcador empatado 8-8 (los Sox ya se habían recuperado de un déficit de 2-0 en la serie y un déficit de 5-2 en este juego).

Estaba claro que le dolía y no era él mismo. Estaba lanzando a 90 millas por hora en lugar de a 95 millas por hora, y tuvo que bajar su punto de lanzamiento para lidiar con el hombro.

Pero sí tenía su dominio. Lanzó seis entradas sin permitir hits y los Medias Rojas ganaron 12-8.

Un día como hoy, 10 de marzo En 1934: Jimmie Foxx, luego de ganar el premio de Jugador Más Valioso en 1933, amenaza con no jugar hasta que firmó un contrato de 18 mil dólares con los Atléticos. En 1979: Doris Kearns Goodwin se convierte en la primera mujer reportera en entrar a un club house de Grandes Ligas cuando visitó el de los Medias Rojas de Boston, en Winter Haven. En 1995: Michael Jordan le puso fin al experimento como beisbolista con los Medias Blancas de Chicago y anuncia su retorno al baloncesto.