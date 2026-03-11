"El béisbol es el único deporte donde se puede ser exitoso tres veces de diez, y aun así ser considerado excelente." Ted Williams “

Albert Pujols, con average de por vida de .296, 3,384 hits y 703 jonrones, emerge como el referente obligado para ser electo a unanimidad al Salón de la Fama de Cooperstown, tanto por sus méritos en el terreno de juego como por la ejemplar conducta exhibida fuera del diamante. El mánager del equipo dominicano exhibe una conducta intachable dentro y fuera del terreno de juego. Su vocación de servicio y su filantropía ocupan un lugar especial.

Es penoso recordar que Pete Rose falleció el 30 de septiembre de 2024, a la edad de 83 años, y todavía mantiene las puertas cerradas en el templo de Cooperstown.

Hits: 4,256 (récord de MLB).

Logros: Líder histórico de hits. 17 veces All-Star. Tres veces campeón de la Serie Mundial. Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 1973. Dos veces ganador del Guante de Oro.

Rose fue expulsado permanentemente del béisbol en 1989 después de que una investigación concluyera que apostó en partidos de béisbol mientras dirigía a los Cincinnati Reds. Actualmente no es elegible para el Salón de la Fama y nunca ha aparecido en la boleta electoral.

Miguel Cabrera (2003–2023)

Hits: 3,174

Logros: 12 veces All-Star. Dos veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana. Campeón de la Serie Mundial de 2003. Cuatro veces campeón de bateo de la Liga Americana. Siete veces ganador del Bate de Plata. Ganador de la Triple Corona en 2012.

Estado del Salón de la Fama: Aún no es elegible. Cabrera se retiró en la temporada 2023 y no podrá aparecer en la boleta hasta 2029.

Alex Rodríguez (1994–2016)

Hits: 3,115

Logros: 14 veces All-Star. Tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana. Campeón de la Serie Mundial en 2009. Dos veces ganador del Guante de Oro. Diez veces ganador del Bate de Plata. Conectó 696 jonrones en su carrera, ocupando el cuarto lugar en la lista de todos los tiempos.

Estado del Salón de la Fama: No electo. Además de controversias previas, Rodríguez fue suspendido durante toda la temporada de 2014 debido a su participación en el escándalo de Biogenesis, lo que ha afectado gravemente sus posibilidades de ingresar al Salón de la Fama. A pesar de sus impresionantes estadísticas, aún no ha obtenido un apoyo significativo de los votantes.

Rafael Palmeiro (1986–2005)

Hits: 3,020

Logros: Cuatro veces All-Star. Tres veces ganador del Guante de Oro. Dos veces ganador del Bate de Plata. Conectó 569 jonrones en su carrera.

Estado del Salón de la Fama: Ya no está en la boleta electoral. Palmeiro dio positivo por esteroides en 2005, apenas unos meses después de declarar ante el Congreso que nunca los había utilizado. Ese resultado lo ha mantenido fuera del Salón de la Fama a pesar de sus extraordinarias estadísticas.

Un día como hoy, 11 de marzo 1974 — Con Hank Aaron necesitando solo un jonrón para igualar el récord de Babe Ruth (714), Atlanta planea reservar el momento para el público local sentándolo en la alineación visitante. El comisionado Bowie Kuhn dispone otra cosa y ordena a los Bravos que Aaron sea titular en al menos dos de los tres juegos inaugurales de la temporada en Cincinnati.

1981 — Johnny Mize y Rube Foster son elegidos para el Salón de la Fama por el Comité Especial de Veteranos. Mize bateó .312 con 359 jonrones en 15 temporadas en las Grandes Ligas con los Cardenales y los Gigantes, mientras que Foster fue un lanzador estrella de las Ligas Negras, además de mánager y organizador de esas ligas durante el primer cuarto del siglo XX.

1988 — El mánager de los Angels, Gene Mauch, de 62 años, se ausenta por motivos de salud y es reemplazado por Cookie Rojas. Mauch anunciará su retiro el 27 de marzo.