Caracas quiere entrar a pelea por el Clásico

Dentro de los argumentos que no faltan a la hora de justificar la necesidad de construir un nuevo estadio en Santo Domingo está el de dotar al país de un recinto que pueda albergar fases del Clásico Mundial de Béisbol.

En cada edición, Miami ratifica que es una plaza demasiado exitosa para la organización del evento hacer un sacrificio y Puerto Rico no ha fallado en las cuatro ocasiones que ha sido sede.

Pero World Baseball Classic Inc., más que una empresa es el departamento de la MLB que organiza el torneo, y puede alternar con la Isla del Encanto, si desde Dominicana se reuniera con las condiciones.

Sin embargo, a la puja por montar una fase de la próxima edición del Clásico (que sería en 2029 o 2030) se pudiera sumar Caracas. Aquí en Miami anda una delegación de la Federación Venezolana de Béisbol y su presidenta, Aracelis León, ha dejado saber que el ensayo comenzaría con la solicitud de partidos de exhibición tan pronto como el próximo año.

Ventajas de Venezuela

Caracas tiene el estadio que ni San Juan posee, con todo y los 25 millones de dólares que recibió el Hiram Bithorn para este Clásico. El Monumental Simón Bolívar es un estadio de Grandes Ligas y Venezuela ha demostrado por décadas una capacidad organizadora envidiable.

Allí radica una afición inmensa, colorida, que se derrite ante sus equipos. El buen momento que viven las relaciones diplomáticas y comerciales entre Caracas y Washington ayudaría. Recién la semana pasada fueron restablecidas, las petroleras estadounidenses afinan sus maquinarias para restablecer esa industria en suelo sudamericano y este año las organizaciones de las Grandes Ligas proyectan regresar a evaluar talento con personal norteamericano.

La respuesta dominicana a la sede en Miami hace que los ejecutivos de la MLB se lo piensen en sacar a un equipo que lleva más público que nadie. A los tres primeros partidos de Dominicana asistieron 96,179 personas, el menor ante Israel (28,728), un lunes al mediodía. Esa misma fecha jugaron en la noche Nicaragua y Venezuela, dos de las principales comunidades de inmigrantes en la Florida y asistieron 27,844.

Hoy, si se levanta el estadio, existen las opciones de una sede en Quisqueya. Pero con ofertas como la boricua, la venezolana y Miami con Dominicana como home club es cuesta arriba plantear renunciar a lo seguro por una aventura en la República Dominicana.