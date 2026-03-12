En béisbol no hay adversario pequeño

Austin Wells celebra después de conectar un jonrón de dos carreras durante la quinta entrada contra el Reino de los Países Bajos en el loanDepot Park el 8 de marzo de 2026 en Miami. ( AFP / CARMEN MANDATO )

En los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1978, en Medellín, Cuba, dirigida por Servio Borges, tenía un trabuco donde sobresalían Cheíto Rodríguez, Armando Capiró, Fermín Laffita y Agustín Marquetti, entre otros. Le pregunté a Borges sobre ese poderoso line-up antes de un juego frente a Nicaragua y me respondió: “En este negocio no hay enemigo pequeño”.

Y esa sentencia la vivimos con la selección de Italia, que ha dado un golpe de efecto en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 al vencer a Estados Unidos 8-6 en un emocionante partido de la fase de grupos celebrado la noche del martes en el Daikin Park.

Con esta victoria, el conjunto italiano se posiciona como el más destacado del Grupo B, abriendo la posibilidad de terminar la primera ronda del torneo sin derrotas.

Jamás podré olvidar el 12 de marzo de 1970, cuando la República Dominicana celebró por todo lo alto la victoria de su selección nacional de béisbol 7-4 ante Cuba en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Panamá.

Listín Diario consignó la información en su portada y el editorial de don Rafael Herrera decía:

“El magnífico triunfo de la novena dominicana frente al gran equipo cubano, considerado invencible, anoche en Panamá, ha de tener benéficas repercusiones en el desarrollo deportivo del país”.

¿Quién fue el héroe de aquel triunfo dominicano en 1970?

Ramón “Pintacora” de los Santos, un raso de la Marina de Guerra, quien dominó con sus envíos rompientes a una alineación cubana que imponía respeto. Pintacora permitió un jonrón de Fermín Laffita, pero pasó ocho por la vía del ponche.

La primera carrera dominicana fue producto de un sencillo al left del siempre recordado Luis Piñol. Luego Víctor Díaz (El Choby) conectó metrallazo al prado derecho y fue remolcado por single de Néstor Ramírez.

En la cuarta entrada, el equipo nacional, dirigido por el santiagués Freddy Elmer Toribio, y teniendo como coaches a Rafael Luis López, José Luis Ravelo y Roberto Díaz, inició otro ataque: sencillo de Juan Ramón Bernhardt (Moncho); luego Pintacora conectó imparable; Piñol tocó y se embasó con infield hit; y Víctor Díaz disparó doblete productor de dos carreras entre left y center. La ofensiva continuó con sencillo de Bernardo Pérez.

Siempre hay que tener presente que hasta el out 27 no se puede cantar victoria.

En el Clásico Mundial de Béisbol, Alex Rodríguez conectó un sencillo con las bases llenas y dos outs en la novena entrada para dar a Estados Unidos la victoria 4-3 sobre Japón, en un juego que quedó envuelto en controversia.

Japón parecía haber empatado 3-3 en la parte alta de la octava cuando Tsuyoshi Nishioka anotó con un elevado de sacrificio de Akinori Iwamura ante el relevista Joe Nathan, con las bases llenas.

El árbitro de segunda base, Brian Knight, inicialmente validó la carrera, pero el mánager estadounidense Buck Martínez salió del banquillo para apelar ante el árbitro de home, Bob Davidson.

Davidson anuló la decisión y decretó que Nishioka salió de tercera antes de tiempo, lo que provocó la protesta del mánager japonés Sadaharu Oh, quien salió al terreno acompañado de un traductor para discutir la jugada.

Las repeticiones televisivas no mostraron con claridad que Nishioka se hubiera adelantado antes de que el elevado fuera capturado en el jardín central.

