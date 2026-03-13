Poderoso bateo dominicano esta noche ante Corea del Sur

La selección de República Dominicana celebra su carrera durante el partido del Clásico Mundial de Béisbol 2026 entre Venezuela y República Dominicana en el estadio de béisbol LoanDepot Park en Miami, Florida, EE.UU., el 11 de marzo de 2026. ( EFE )

"Los otros deportes son tan solo deportes. El béisbol es una pasión." Bryant Gumbel “

Corea del Sur, con su juego pequeño, y la República Dominicana, con su cuerpo de artilleros de largo alcance y ofensiva explosiva, le darán al Clásico Mundial de Béisbol un colorido diferente.

La República Dominicana y Corea del Sur se enfrentarán hoy 13 de marzo en el IoanDepot Park de Miami, desde las 6:30 p.m. El ganador disputará la semifinal el domingo 15, recordando que la gran final del campeonato está programada para el martes 17.

La novena quisqueyana llega a esta fase tras una destacada actuación en la ronda inicial, con registro de 4-0, avanzando como el equipo más sólido del Grupo D.

El duelo entre dominicanos y surcoreanos marcará el inicio de la fase eliminatoria del torneo, donde cada juego es decisivo en la lucha por avanzar a las semifinales del Clásico Mundial.

Cristopher Sánchez será el lanzador abridor de República Dominicana en el partido de cuartos de final frente a Corea del Sur.

Sánchez deberá contar con el respaldo de una alineación dominicana repleta de talento, que anotó 41 carreras en la fase de grupos, la mayor cantidad del torneo en cuatro partidos. El zurdo de 29 años permitió tres carreras (dos limpias) en 1.1 entradas el pasado viernes frente a Nicaragua.

En la ofensiva destacan los bates de Juan Soto, Manny Machado, Fernando Tatis Jr., Ketel Marte, Junior Caminero y Julio Rodríguez.

A jugar impecable para mantener el invicto.

Un día como hoy, 13 de marzo 1943 Las Grandes Ligas aprueban una nueva bola oficial cuyo interior estará hecho de corcho y balata recuperados, materiales que no eran necesarios para el esfuerzo bélico. Los árbitros insisten en que la bola tendrá la resistencia de la utilizada en 1939, pero los jugadores expresan preocupación al señalar que no pueden conectar con fuerza la nueva pelota y recuerdan la escasez de carreras y jonrones registrada en 1942, incluso con la bola antigua.

1954 El recién adquirido Bobby Thomson, de los Bravos de Atlanta, se rompe el tobillo al deslizarse en tercera base en un juego de exhibición contra los Pirates, lo que abre el camino para que el pelotero estadounidense Hank Aaron inicie la temporada en el jardín. Thomson permanecerá fuera hasta el 14 de julio.

1960 - Los White Sox presentan nuevos uniformes de visitante con los nombres de los jugadores sobre el número en la espalda, otra innovación de Bill Veeck.