El 4-0 deja los Olímpicos a las puertas

La selección dominicana de béisbol se encuentra en una posición privilegiada dentro del Clásico Mundial, no solo por su desempeño invicto (4-0), sino por estar a un paso de asegurar su clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. ( FUENTE EXTERNA )

La euforia que ha desatado el equipo dominicano con un desempeño en el Clásico Mundial de Béisbol que ilusiona a ir por lo máximo en el certamen ha puesto de lado otro objetivo que el plantel y la Federación se fijaron en la cita y que es posible que se materialice hoy... si no es que ya se logró.

El Clásico otorga boletos a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles a los dos equipos de América (sin incluir a los Estados Unidos) que finalicen en las posiciones más altas.

Tras la primera ronda, esa carrera la va ganando el elenco quisqueyano, único del continente que finalizó con registro inmaculado (4-0) en la primera ronda. Tras él marchan Canadá, Puerto Rico y Venezuela, con 3-1.

Si este viernes esa cuarteta pierde en cuartos de final ya los dominicanos asegurarían su presencia en las próximas olimpíadas. Pero si los quisqueyanos pierden y dos americanos ganan entonces se pierde ese boleto. México, Cuba, Colombia, Panamá y Nicaragua ya perdieron esa oportunidad al no superar la primera fase.

Toca ganar a los surcoreanos en el loneDepot Park de Miami para disparar las opciones de ver a ese equipo con jugadores de Grandes Ligas por primera vez participar en la principal cita del deporte en el planeta.

A Los Ángeles solo irán seis equipos, tal como ocurrió en Tokio 2020 y hay cinco plazas en disputa. No lograrlo en esta ocasión dejará una sola opción y es ganar una eliminatoria mundialista en la primavera de 2028, muy probable que con jugadores fuera del róster de 40.

Evitar a Japón en cuartos de final no fue sacarse la lotería, aunque sí escoger un rival que, en el papel, luce más al alcance para mantener vivas las aspiraciones de repetir la corona del torneo y para adquirir el pasaje al torneo que se disputará en el Dodger Stadium.

La última vez que hubo béisbol en los Olímpicos, el conjunto dominicano logró la medalla de bronce, precisamente ante el conjunto surcoreano que esta noche se cruza en un resultado que puede marcar el destino de esta generación de oro con Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tatis Jr., Ketel Marte, Junior Caminero y Julio Rodríguez, este último parte de esa novena medallista en la capital japonesa.