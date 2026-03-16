Béisbol en plenitud de forma en Los Ángeles

Para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 faltan 28 meses e intervendrán 11,198 atletas, incluyendo hasta 650 de los Estados Unidos como país anfitrión. El viernes, cuando el béisbol dominicano certificó su vuelta a la semifinal del Clásico Mundial tras 13 años fuera también adquirió las primeras 24 plazas de deporte alguno en las próximas Olimpíadas.

El regreso del béisbol quisqueyano a la principal cita del planeta augura una delegación que puede ser la más numerosa. Ya en Tokio 2020 cuando la novena logró la medalla de bronce se estableció la marca que perdura. A la capital japonesa se llevó una comitiva de 65 atletas, con el voleibol como el otro deporte de conjunto.

Las Reinas del Caribe son amplias favoritas para en agosto asegurar su presencia en el máximo evento deportivo por quinta vez, con lo que estiraría la delegación a 37 plazas.

El béisbol que se jugará en Dodger Stadium ese verano de 2028 proyecta ser el evento de naciones de esa disciplina con los mejores jugadores en la mejor forma. El sábado, Venezuela adquirió la otra plaza de América al combinar su triunfo sobre Japón con el revés de Puerto Rico ante Italia.

De esta forma, ya los tres principales colocadores de talentos en la MLB tienen sus boletos comprados y, de estar en salud, todavía dirigiendo la definición del Clásico, se comienza a plantearse ver en plena forma un torneo con figuras como Bryce Harper, Juan Soto y Ronald Acuña Jr.

Japón, el otro gran actor de la industria, tendrá que buscar su pasaje en el Premier12 del otoño de 2027. Allí se clasificará el mejor asiático y el mejor europeo (Países Bajos e Italia salen como favoritos) y el último ticket saldrá de un clasificatorio mundial que tendrá lugar en marzo de 2028 en los Estados Unidos.

Por cuarta vez

En Los Ángeles el béisbol dominicano estará por cuarta vez en unos Olímpicos. Ya debutó en esa ciudad cuando lo acogió en 1984, como deporte de exhibición, regresó a Barcelona 1992 como oficial y estuvo por última vez en Tokio 2020 cuando logró su mejor actuación, la medalla de bronce.

Serán los Juegos donde la velocista Marileidy Paulino y el boxeador Yunior Alcántara buscará unirse a Félix Sánchez como los únicos duartianos en subir al podio en más de una cita olímpica.