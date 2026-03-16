El Intercambio más desigual en MLB

El relevista y miembro del Salón de la Fama, Dennis Eckersley, durante sus grandes años con los Atleticos de Oakland. ( FUENTE EXTERNA )

"Ni la pobreza obliga a nadie a robar, ni la riqueza lo evita" Anónimo “

El Clásico Mundial nos dejó en modo avión con la adrenalina por todo lo alto. El béisbol sigue, así que realicemos una sonografía y enumeremos algunos de los cambios con resultado más desigual en la historia de MLB. George -El Cachimbito- Foster por Frank Duffy y Vern Geishert. (1971).

Foster era un jardinero de 22 años cuando los Gigantes lo intercambiaron con los Rojos de Cincinnati. Willie Mays se indignó, diciendo que Foster llegaría a ser una estrella.

Vern Geishert nunca llegó a las Grandes Ligas. Frank Duffy jugó unos 20 partidos con los Gigantes, bateó .200 y fue traspasado a Cleveland, donde se convirtió en compañero de doble jugada del futuro locutor de los Giants, Duane Kuiper.

Foster se convirtió en titular en 1975 cuando bateó .300 con 23 jonrones y 78 carreras impulsadas, pero quedó eclipsado por figuras como Johnny Bench, Joe Morgan, Pete Rose y Tony Pérez.

No fue así en 1976, cuando Foster se convirtió en uno de los bateadores más temidos de la Liga Nacional. Bateó .306 con 29 jonrones y 121 carreras impulsadas, liderando la Liga Nacional, y quedó segundo en la votación para el Jugador Más Valioso, detrás de Morgan.

En 1977, Foster bateó .320 con 52 jonrones y 149 carreras impulsadas, y fue nombrado Jugador Más Valioso.

En total, Foster bateó por encima de .300 cuatro veces, lideró la Liga Nacional en carreras impulsadas tres veces y en jonrones dos veces. Impulsó 90 o más carreras seis veces.

El cambio de Eckersley

Dennis Eckersley por Dave Wilder, Brian Guinn y Mark Leonette (3 de abril de 1987).

En los Cubs se decidió que Dennis Eckersley ya estaba en declive a los 31 años, tras una temporada de 6 victorias y 11 derrotas en 1986. Los Cubs lo traspasaron a los Oakland A´s a cambio de tres promesas de ligas menores. Ninguno de ellos llegó a las Grandes Ligas.

Los Athletics convirtieron a Eckersley en lanzador de relevo y salvó 16 juegos en 1987.

En nueve años, Eckersley registró 320 salvamentos para los Atléticos, fue seleccionado cuatro veces para el Juego de Estrellas y, en 1992, ganó los premios Cy Young y MVP. Como resultado, fue incluido en el Salón de la Fama.

Un día como hoy, 16 de marzo En 1967: En juego de entrenamiento, los Medias Rojas de Boston vencen a los Mets de Nueva York, 23-18. Boston anotó 10 veces en la novena entrada. Hubo un total de 40 hits entre ambos equipos en un encuentro que tuvo casi 4 horas de duración.

En el 2001: Sammy Sosa extiende su estadía con los Cubs al firmar contrato por cuatro temporadas.

