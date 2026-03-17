El béisbol es un deporte difícil de analizar

"Todos somos humanos y dejo que los jugadores desahoguen un poco sus frustraciones." Árbitro de béisbol “

Todo resultado de un juego de béisbol tiene varias aristas, pero el que pierde saca argumentos dignos de novelas. Le recomiendo que tome una libreta de anotación, y vea el juego de nuevo y al final pásele revista a los fallos de la parte técnica y tendrá una opinión diferente.

En 1973, cinco modestos equipos compitieron por el título de la División Este de la Liga Nacional; un quíntuple empate era una posibilidad real. Los Mets ganaron con un récord de 82-79, vencieron a un equipo de Cincinnati mucho mejor por 3 juegos a 2, y luego perdieron la Serie Mundial por un ajustado 4-3 ante un gran equipo de Oakland. Los Mets contaban con Willie Mays (de 42 años) en su última temporada.

Otro fue el lanzador Mark "The Bird" Fidrych. Fue un novato de 21 años que en 1976 tuvo un récord de 19-9 con una efectividad de 2.34, liderando la liga en efectividad y 24 juegos completos en 29 aperturas. Hablaba con la pelota en el montículo y atraía multitudes enormes en Detroit (que se duplicaban con creces cuando él lanzaba) para un equipo que terminó con un récord de 74-87. Al año siguiente, las lesiones en el brazo lo limitaron y pronto se retiró. El pobre hombre murió más tarde a los 54 años en un accidente mientras reparaba un vehículo. Se cree que su ropa se enganchó en el eje eléctrico.

Además, cabe mencionar el fracaso de los Seattle Mariners en los playoffs. El equipo de Seattle de 2001 terminó con un récord de 116-46, pero perdió contra los desastrosos Yankees en los playoffs. También perdieron en los playoffs de 2000, 2002 y 2003, y luego su récord cayó en picada de 93 victorias a 63 en 2004, a pesar de que Ichiro Suzuki bateó .372 y estableció el récord de hits (262).

Un día como hoy 1946 - En Daytona Beach, los Dodgers salen al campo contra su equipo filial de ligas menores, los Montreal Royals. Con Jackie Robinson en la alineación de Montreal, el partido marca la primera aparición de un equipo integrado en el béisbol organizado en este siglo. Más de 40 años después, el campo pasará a llamarse Jackie Robinson Ballpark. 1953 - Bill Veeck dice que aceptará una oferta de 2,475 millones de dólares por su 80 por ciento de las acciones de los St. Louis Browns. El alcalde de Baltimore, D´Alesandro, busca un sindicato para comprar la parte de Veeck. El grupo acabará comprando 206.250 acciones a 12 dólares por acción. 1976 - El comisionado Bowie Kuhn ordena a los equipos abrir los campamentos de entrenamiento de primavera lo antes posible. Todos los equipos cumplirán en un plazo de 48 horas. 1977 - El juez federal Frank McGarr falla a favor de Bowie Kuhn, diciendo que el comisionado actuó dentro de su autoridad al anular las ventas de jugadores de

1976 organizadas por el propietario de los A´s, Charlie Finley. 1978 - Para el partido de exhibición del Día de San Patricio, los Reds visten uniformes verdes en lugar de los tradicionales rojos, iniciando un ritual anual. Los Cardinals y otros equipos seguirán el mismo camino