Aybar, Perdomo y el árbitro robot que viene

Ni Cory Blaser es un árbitro tan desacertado como lo fue Ángel Hernández, ni Geraldo Perdomo tuvo una segunda oportunidad como Erick Aybar. El sistema ABS o árbitro robot que estrenará el 25 de marzo la MLB promete que el umpire de deje tener el llavero completo para definir cada turno al bate, el último espacio que hasta ahora la tecnología le había permitido conservar.

El primer choque entre Estados Unidos y RD en la historia del Clásico (2013), con el juego 1-1, en la apertura del noveno, Nelson Cruz estaba en tercera y un out, tocaba batear a Ricardo Nanita, pero Tony Peña envió de emergente a Aybar.

En conteo 1-1, Hernández puso contra las cuerdas al banilejo al llamar un lanzamiento muy fuera de la zona como strike. Aybar se molestó. Sin embargo, en fracción de segundos cambió el chip, hizo el ajuste y pegó hit al prado derecho remolcador al lanzallamas Craig Kimbrel y Dominicana ganó 3-1.

El domingo, en el mismo escenario, en Miami, Perdomo no tuvo ese segundo pitcheo y el tercer strike que le cantó Blaser liquidó las opciones quisqueyanas y así los estadounidenses ganaron 2-1. Pudo haber recibido la base y si Julio Rodríguez fallaba en el siguiente turno no se hubiese hablado del episodio. Pero la tecnología puede ayudar mucho a impartir justicia.

Paul Hembekides, de ESPN, apuntó que la bola estuvo a 3,6 pulgadas desde el borde de la zona de strike, a 1,25 pies del suelo (frente al plato). No hubo ni un solo ponche sin hacer swing en la MLB la temporada pasada con ambas características tan extremas.

Un juez polémico

Hernández es considerado uno de los peores árbitros que han pasado por la MLB. Un estudio de Boston University publicado en 2019 y que evaluó cuatro millones de pitcheos en 11 temporadas encontró que Hernández promedió 19 llamadas incorrectas por partido en el home plate. A este cubanoamericano que trabajó en la MLB entre 1991 y 2024 le revirtieron 14 de 18 llamadas de outs en primera base entre 2016 y 2018.

No es el caso de Blaser, quien lleva 16 campañas en la MLB, y en 2025 tuvo un porcentaje de aciertos del 96.3 %, aunque cayó al 88.9 % con las llamadas de strikes, según True Strike Zone y Estimated Umpire Zone.

El sistema ABS promete ayudar a corregir esas obvias injusticias y la llamada a Perdomo puede ayudar a que en una próxima edición del Clásico se incluya la tecnología.

El deporte, como la vida, está llena de variables y decir que un pitcheo más, un turno más cambiaría un resultado no es garantizable.

Quien ha seguido la carrera de Lionel Messi sabe que en 2014 pudo ganar la Copa del Mundo en Brasil si en la final el árbitro llamaba penal un derribo del portero alemán Manuel Neuer a Gonzalo Higuaín. La FIFA no tenía el sistema de videoarbitraje (VAR), pero aun autorizando el disparo lo pudo fallar.