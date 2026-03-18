Ty Cobb no barajaba pleitos

"Los cobardes agonizan muchas veces antes de morir... Los valientes ni se enteran de su muerte. " Julio César “

El béisbol ha estado en un proceso de cambios, que ha estacionado a un lado a los peloteros "perros calientes" o de "malas pulgas". Un "top ten" de peloteros que no barajaban pleitos lo lidera Ty Cobb "El Melocotón de Georgia".

Durante la temporada de béisbol de 1912 , Cobb, jardinero central de los Tigres de Detroit, fue suspendido por 10 días después de ingresar a las gradas del Hilltop Park de Nueva York durante un partido y agredir físicamente a Claude Lucker, un aficionado que lo estaba increpando.

En ese momento Cobb era una de las mayores estrellas de las Grandes Ligas . El presidente de la Liga Americana, Ban Johnson, suspendió a Cobb y le impuso una multa de 50 dólares (equivalente a 1,700 dólares en 2025).

Cobb había sido el blanco de los insultos de Lucker durante toda la serie de cuatro juegos entre los Tigers y los Yankees de Nueva York .

Ante la continua lluvia de insultos y preguntas sobre su ascendencia racial, Cobb perdió los estribos en la cuarta entrada del cuarto juego, el 15 de mayo de 1912. Corrió hacia las gradas, golpeando y pateando a Lucker, quien había perdido ocho dedos en un accidente industrial y no pudo defenderse.

Cobb fue expulsado del juego. Johnson presenció estos hechos y suspendió a Cobb indefinidamente.

Dado que en ese momento había poca protección para los jugadores de béisbol contra los insultos y objetos lanzados por los aficionados, muchos se pusieron del lado de Cobb, incluidos sus compañeros de equipo.

Después de derrotar a los Philadelphia Athletics el 17 de mayo, los jugadores de Detroit telegrafiaron a Johnson que no volverían a jugar hasta que Cobb fuera readmitido. Johnson se negó a hacerlo.

Para evitar una multa de $5,000 dólares ($125,000 dólares en el 2025) si Detroit no presentaba un equipo, el propietario Frank Navin le ordenó al mánager Hughie Jennings que reclutara un equipo. Jennings lo hizo con la ayuda de Connie Mack , propietario y mánager de Filadelfia.

Enfrentándose a los campeones defensores de la Serie Mundial de béisbol , el equipo de reemplazo perdió 24-2. Después del partido, Johnson viajó a Filadelfia para negociar con los jugadores. A instancias de Cobb, volvieron al trabajo.

Los jugadores en huelga fueron multados, al igual que Cobb cuando se levantó su suspensión el 25 de mayo, pero Navin pagó todas las sanciones. Fue la primera huelga, o paro espontáneo, en las Grandes Ligas de Béisbol; aunque tuvo poco efecto, motivó un aumento en la seguridad de las áreas de asientos.

Un día como hoy, 18 de mayo En 1942, dos jugadores de color, Jackie Robinson y Nate Moreland, fueron a un try out con los Medias Blancas de Chicago y no recibieron el visto bueno.

En 1953, se realizó el primer cambio de una franquicia de una liga a otra cuando los Bravos dejan Boston para radicarse en Milwaukee.