Una batalla campal antes de definir el próximo Clásico

Vladimir Guerrero Jr., se estrenó en esta edición del Clásico Mundial de Béisbol. ( AFP )

Bajado el telón del Clásico Mundial de Béisbol, la atención de este deporte no se torna solo hacia el inicio de la próxima temporada (el próximo miércoles 25), sino a si jugadores y dueños se pondrán de acuerdo para un nuevo convenio laboral (CBA en inglés) antes del arranque del curso 2027.

Los sables están bien afilados y hace rato que ambas partes lo desenvainaron para un conflicto que resulta arriesgado ponerle fecha al humo blanco desde el cónclave.

Los peloteros sienten que el pedazo del pastel que muerden debe crecer y los dueños se escudan con un entorno de incertidumbre en torno a la principal fuente individual de ingresos; la televisión y su engorrosa transición del cable al streaming.

El reparto

Se estima que en 2025 el 48.5 % del dinero que facturó la liga (12,500 millones de dólares) fue destinada a las plantillas de 40 hombres. Otra parte fue para cubrir el costo en ligas menores, el reclutamiento aficionado y el pago de personal fuera de las líneas de cal.

Atlanta Braves, equipo que al ser parte de una empresa pública que cotiza en el índice Nasdaq es el único que publica sus operaciones, informó que en 2025 ingresó 732 millones y ganó 51 millones.

Ese debate puede afectar la fecha no solo del próximo Clásico, que la MLB quiere que sea en 2029 y así no coincidir con el Mundial de Fútbol de 2030, no por la fecha, sino por los patrocinadores globales que puede atar.

También, las negociaciones entre jugadores y propietarios definirá la participación de los bigleaguers en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028, una cita para la que ya están clasificados los tres principales productores de talento a la MLB: Estados Unidos, República Dominicana y Venezuela.

El Clásico que terminó el martes trituró su marca de asistencia. Fueron 1,619,839, unos 313,425 más que en 2023.

Los índices de audiencias son halagüeños en Estados Unidos y en Japón (el otro gran mercado del béisbol) donde una plataforma como Netflix compró los derechos.

Todo a pesar de la temprana eliminación de México, Japón y Corea del Sur, actores imprescindibles a la hora de entender la industria del béisbol. Los jugadores cada vez más se identifican con el torneo y la liga ve progreso en su objetivo de internacionalizar el deporte.

Para ello tocará hacer concesiones. De los dueños, siempre cautos y sin mucho interés por ceder sus jugadores, y los propios peloteros para ver en el crecimiento en el exterior un mercado para que su propio negocio crezca.