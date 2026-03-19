Joe Sewell, poncharlo era una misión difícil

"Nada humano me es ajeno." Terencio Dramaturgo y escritor “

Una de mis estadísticas favoritas son los ponches. Al menos como dato curioso, el campocorto miembro del Salón de la Fama, Joe Sewell (Indios de Cleveland), se ponchó dos veces en un mismo juego en apenas dos ocasiones a lo largo de su carrera. La primera ocurrió el 13 de mayo de 1923, frente a los Senadores de Washington, en el juego número 352 de su trayectoria profesional.

Se ponchó contra Cy Warmouth en la tercera y séptima entrada, pero también recibió dos bases por bolas, robó una base y anotó una carrera en una victoria 5-2.

Su segundo juego con dos ponches fue el 26 de mayo de 1930, en el segundo partido de una doble cartelera que terminó 5-2, contra los Chicago White Sox en su juego número 1430 de su carrera.

El lanzador de los White Sox, Pat Caraway, tiene la distinción de ser el único lanzador en ponchar a Sewell en turnos al bate consecutivos cuando lo ponchó en la primera y tercera entrada. Sewell se ponchó solo 114 veces en 8333 apariciones al plato.

Otro dato interesante, aunque no se refiere a este jugador en particular, es que Pete Runnels, dos veces campeón de bateo, comenzó su carrera con un registro con 0 de 16 en intentos de robo de base antes de finalmente robarse su primera el 30 de junio de 1953.

El campocorto de los Senadores recibió base por bolas contra el lanzador de los Atléticos, Alex Kellner, al inicio de la quinta entrada, y luego robó la segunda base con Ed Fitzgerald al bate.

Lo que hace que este dato sea aún más sorprendente es que el receptor de Filadelfia, Joe Astroth, eliminó a un asombroso 72.1 % de los corredores que intentaron robar base ese año.

Un día como hoy, 19 de marzo 2014: Aroldis Chapman recibe un golpe en la cara por un línea de bate de Salvador Pérez.

2018: Anteponiendo las consideraciones financieras a la competitividad en el campo, los Braves envían al principal prospecto Ronald Acuña a las menores, aunque el Jugador del Año de Ligas Menores 2017 de Baseball America ha estado en racha en los entrenamientos de primavera, bateando .432 con 4 jonrones, y obviamente está listo para el Show. Sin embargo, los Braves quieren retrasar el inicio de su reloj de arbitraje un año manteniéndolo alejado de las grandes ligas al menos un par de semanas.