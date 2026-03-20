Sammy Sosa, líder jonrones Cachorros de Chicago
Lista de los jugadores líderes en bambinazos de las distintas franquicias de Grandes Ligas
El Bambino del Caribe, Sammy Sosa, es el único dominicano que lidera en jonrones un equipo de Grandes Ligas. Sosa, en su carrera de 18 años, fletó 609 bambinazos, 545 con los Cubs de Chicago; 28 con los Medias Blancas de Chicago. También disparó 22 con los Vigilantes de Texas y 14 con los Orioles de Baltimore.
Jugadores líderes de jonrones por franquicia.
LÍDERES JONRONES POR FRANQUICIAS:
Hank Aaron (Atlanta) - 733
Babe Ruth (Yankees de Nueva York) - 659
Willie Mays (San Francisco) - 646
Harmon Killebrew (Minnesota) - 559
Mike Schmidt (Filadelfia) - 548
Sammy Sosa (CHI Cubs) - 545
Ted Williams (Boston) - 521
Stan Musial (San Luis) - 475
Willie Stargell (Pittsburgh) - 475
Jeff Bagwell (Houston) - 449
Frank Thomas (Chicago White Sox) - 448
Cal Ripken Jr. (Baltimore) - 431
Ken Griffey Jr. (Seattle) - 417
Al Kaline (Detroit) - 399
Johnny Bench (Cincinnati) - 389
Duke Snider (LA Dodgers) - 389
Juan González (Texas) - 372
Todd Helton (Colorado) - 369
Mark McGwire (Oakland) - 363
Ryan Braun (Milwaukee) - 352
Jim Thome (Cleveland) - 337
Carlos Delgado (Toronto) - 336
George Brett (Kansas City) - 317
Mike Trout (LA Angels) - 398*
Ryan Zimmerman (Washington) - 284
Giancarlo Stanton (Miami) - 267
Evan Longoria (Tampa Bay) - 261
Pete Alonso (Mets de Nueva York) - 264
Luis González (Arizona) - 224
Manny Machado (San Diego) - 194
En 1973: Roberto Clemente se convierte en el primer jugador de América Latina en ser electo al Salón de la Fama, luego de una votación especial donde recibió 393 votos de 424.
En 1984: Stan Coveleski, lanzador, muere a los 94 años. Ganó 215 juegos y es miembro del Salón de la Fama.
En el 2006: Japón anota cuatro carreras en el primer episodio y derrota a Cuba para coronarse campeones del Primer Clásico Mundial de Béisbol.