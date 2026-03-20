Sammy Sosa, líder jonrones Cachorros de Chicago

"¿Para qué querré yo la vida cuando no tenga juventud?" Rubén Darío Poeta y escritor “

El Bambino del Caribe, Sammy Sosa, es el único dominicano que lidera en jonrones un equipo de Grandes Ligas. Sosa, en su carrera de 18 años, fletó 609 bambinazos, 545 con los Cubs de Chicago; 28 con los Medias Blancas de Chicago. También disparó 22 con los Vigilantes de Texas y 14 con los Orioles de Baltimore.

Jugadores líderes de jonrones por franquicia.

LÍDERES JONRONES POR FRANQUICIAS:

Hank Aaron (Atlanta) - 733

Babe Ruth (Yankees de Nueva York) - 659

Willie Mays (San Francisco) - 646

Harmon Killebrew (Minnesota) - 559

Mike Schmidt (Filadelfia) - 548

Sammy Sosa (CHI Cubs) - 545

Ted Williams (Boston) - 521

Stan Musial (San Luis) - 475

Willie Stargell (Pittsburgh) - 475

Jeff Bagwell (Houston) - 449

Frank Thomas (Chicago White Sox) - 448

Cal Ripken Jr. (Baltimore) - 431

Ken Griffey Jr. (Seattle) - 417

Al Kaline (Detroit) - 399

Johnny Bench (Cincinnati) - 389

Duke Snider (LA Dodgers) - 389

Juan González (Texas) - 372

Todd Helton (Colorado) - 369

Mark McGwire (Oakland) - 363

Ryan Braun (Milwaukee) - 352

Jim Thome (Cleveland) - 337

Carlos Delgado (Toronto) - 336

George Brett (Kansas City) - 317

Mike Trout (LA Angels) - 398*

Ryan Zimmerman (Washington) - 284

Giancarlo Stanton (Miami) - 267

Evan Longoria (Tampa Bay) - 261

Pete Alonso (Mets de Nueva York) - 264

Luis González (Arizona) - 224

Manny Machado (San Diego) - 194

Un día como hoy, 20 de marzo En 1973: Roberto Clemente se convierte en el primer jugador de América Latina en ser electo al Salón de la Fama, luego de una votación especial donde recibió 393 votos de 424.

En 1984: Stan Coveleski, lanzador, muere a los 94 años. Ganó 215 juegos y es miembro del Salón de la Fama.

En el 2006: Japón anota cuatro carreras en el primer episodio y derrota a Cuba para coronarse campeones del Primer Clásico Mundial de Béisbol.