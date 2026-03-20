Pocas opciones para el Clásico en verano

El equipo de Venezuela celebra en el podio de los ganadores tras el último out que les dio la victoria en la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 entre Estados Unidos y Venezuela en el estadio de béisbol loanDepot Park en Miami, Florida, Estados Unidos, el 17 de marzo de 2026. ( EFE )

Rob Manfred, comisionado de la MLB, vuelve a dejar abiertas las puertas para que el Clásico Mundial de Béisbol tenga lugar en el verano.

No sé si lo dirá por lo fuera de tiempo que lució el swing del equipo de los Estados Unidos (distinto a los latinos y asiáticos, que se toman más en serio el torneo) y lo atrasado en la rutina de los lanzadores. Pero su propuesta parece más una cortina de humo que un proyecto viable.

La fecha de marzo para el Clásico se ha ido acuñando, edición tras edición tritura marcas de asistencia y de ingresos y permite que se juegue en distintas sedes, sin traumas mayores con el cambio de continente, durante dos semanas.

El partido de menor asistencia en el Clásico 2026 fue el Colombia vs Panamá en San Juan, Puerto Rico, el lunes nueve de marzo a las 12:00 pm. Pagaron 9,790 personas, cifra envidiable en cualquier liga que no sea la MLB o NBP (Japón).

Los dueños y su negocio

Hoy, no veo a los dueños de equipos (a quienes les agrada poco el torneo) apoyar un cierre de temporada por una semana o 10 días para un evento en el que solo ven riesgos del principal actor de su negocio: los jugadores.

Sacrificar el Juego de Estrellas no se le pasa por la cabeza. El de Atlanta en 2025 tuvo un impacto de 50 millones de dólares en la ciudad y el de 2024 en Texas alcanzó los 86 millones según The Arlington Convention and Visitors Bureau.

Con más equipos en postemporada desde 2022 (12 en lugar de 10) y con el curso extendiéndose hasta noviembre ya con un clima de invierno la flexibilidad para ese calendario de 162 juegos se achicó.

En 2028 habrá un ensayo con los Juegos Olímpicos donde habría participación de bigleaguers. Sin embargo, paralizar un circo que supera los seis millones de dólares por partido en el estadio en el medio de la campaña para que los peloteros se involucren en un certamen con exigencia de playoffs, mayor riesgo de que una lesión no dé tiempo a recuperar, es un pedido mayúsculo.

El grueso de los jugadores que verán acción en el próximo Clásico (2029 o 2030) habrá nacido en una época donde el torneo ya forma parte del calendario, tendrán la conciencia de que la preparación arranca más temprano ese año y llegarán en mejor forma a los Spring Training.

Disputar el evento requiere de un enorme sacrificio olímpico para los peloteros de una disciplina profesional y también de riesgos (económico y de salud), si bien en la más reciente edición los primeros reportes solo apuntan a dos lesiones entre más de 200 peloteros vinculados a la MLB.

Puede lucir bonito y hasta consolante decirle a los estadounidenses que se plantea el Clásico para el verano, pero del dicho al hecho hay un kilométrico trecho.