Steve Carlton dueño y señor del pitcheo en 1972

"Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro es fácil. Lo difícil es criar un niño, regar el árbol y que alguien lea el libro."" Anónimo “

El hecho de que los Filis de Filaldelfia fueran tan malos en 1972 hace que el desempeño de Steve Carlton como lanzador esa temporada sea aún más impresionante. Los Filis cruzaban la grama cargando la cruz de la derrota.

Sin embargo, hay aficionados y expertos en béisbol que consideran la temporada del 1972 de Steve Carlton, la mejor temporada para un lanzador de todos los tiempos.

Carlton, apodado "Lefty", tuvo un récord de 27-10 para un equipo que ocupaba el último lugar , con una efectividad de 1.97, un fenomenal WAR de 12.1, ocho blanqueadas y 30 juegos completos. Tuvo 310 ponches en 346 entradas.

Fue solo la segunda vez en la historia de la MLB que un lanzador zurdo ponchaba a 300 bateadores en una sola temporada.

Carlton lideró la liga en aperturas, victorias, entradas lanzadas, ERA, ERA+, FIP y ponches.

Ganó la codiciada Triple Corona de Lanzadores al liderar la Liga Nacional en victorias, efectividad y ponches.

Imagínense qué tipo de récord habría tenido Carlton si hubiera lanzado para un equipo que quedara en primer lugar.

Lanzando cada cuatro días, consiguió casi la mitad de las victorias de su equipo. Carlton ganó el 46% de las 59 victorias totales de los Filis.

Carlton tuvo un porcentaje de victorias de .730.

Perdió cinco partidos en los que permitió tres carreras o menos.

Con un mejor equipo, Carlton podría haber ganado fácilmente 30 partidos.

Cy Young de la Nacional

Ganó el premio Cy Young y terminó quinto en la votación para el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional a pesar de jugar en un equipo que ocupó el último lugar en la clasificación.

Fue una temporada verdaderamente memorable.

Un día como hoy En 1959: Detroit envía a Tito Francona a los Indios de Cleveland por Larry Doby.

En 1969: Mike Higgins, tercera base y mánager de Grandes Ligas muere a la edad de 59 años. Fue dirigente de Boston durante ocho temporadas.

En 1962: Los Filis de Filadelfia honran al lanzador Robin Roberts retirando el número 36 que usó en su carrera.