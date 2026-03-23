El pitcheo sigue siendo la zapata de un equipo

Esta semana arranca la acción de los 30 equipos de las Grandes Ligas y el punto a seguir en cada uno de ellos es el pitcheo.

Para un bateador de 1901, un slider moderno de 135 km/h parecería pura magia. Un as que viajara en el tiempo no solo sobreviviría lanzando 60 juegos al año, sino que dominaría por completo el deporte.

Hace 125 años, el béisbol se encontraba en la era de la pelota muerta. Los lanzadores solían lanzar entre 300 y 400 entradas por temporada, abriendo hasta 50 partidos y completando casi todos.

Hoy en día, los lanzadores rara vez superan las 200 entradas y operan con un estricto conteo de lanzamientos. La diferencia en la resistencia parece insuperable hasta que se analiza la mecánica del juego en aquel entonces.

"La primera oportunidad se da, la segunda se gana y la tercera no existe." Anónimo “

Hoy en día, los lanzadores tiran con el máximo esfuerzo en cada lanzamiento, alcanzando a menudo entre 95 y 100 mph. Este esfuerzo biomecánico extremo hace imposible lanzar nueve entradas cada tres días. En 1901, sin embargo, los lanzadores dosificaban su energía.

Lanzaban buscando el contacto, dejaban que sus fildeadores hicieran el trabajo y, por lo general, solo lanzaban sus lanzamientos más rápidos cuando había corredores en posición de anotar.

Si un lanzador moderno pudiera retroceder en el tiempo, tendría que reducir la velocidad promedio de su recta a unas 85 o 90 millas por hora para sobrevivir al exigente calendario de partidos. Pero incluso a esa velocidad reducida, sería prácticamente imposible batearle.

La verdadera ventaja reside en la evolución del diseño de los lanzamientos. En 1901, los bateadores se enfrentaban a rectas estándar, curvas lentas y diversos lanzamientos con efecto o saliva.

Nunca habían visto un slider moderno, un cutter, un sweeper ni una recta con dedos separados. El concepto de "tunelización" de lanzamientos —hacer que dos lanzamientos diferentes parezcan idénticos al salir de la mano antes de que se desvíen en direcciones opuestas— estaba prácticamente sin desarrollar.

Además, los atletas modernos se benefician de un siglo de mecánica refinada y acondicionamiento físico avanzado. Al reducir su nivel de esfuerzo en cada lanzamiento para igualar el ritmo de 1901, un lanzador moderno conservaría suficiente energía para lanzar durante gran parte del partido.

Confiando en lanzamientos rompientes avanzados y un control preciso en lugar de la velocidad pura, llegarían fácilmente al final del partido y lograrían estadísticas históricamente dominantes.

Un día como hoy, 23 de marzo 1938 - El juez Kenesaw Mountain Landis libera a 74 jugadores de ligas menores de los Cardinals, entre ellos Pete Reiser, en otro intento de detener el encubrimiento del sistema de filiales. El gerente general de los Dodgers, Larry McPhail, hace un pacto con Branch Rickey para tomar al aún desconocido Reiser y cambiarlo de nuevo en el futuro, pero la capacidad del joven jardinero es demasiado grande para ocultarla.

1951 - Los Brooklyn Dodgers firman un contrato de arrendamiento de 21 años con la ciudad de Vero Beach, Florida, para el uso de sus instalaciones de entrenamiento de primavera allí.

1962 - William DeWitt compra los Reds a la Crosley Foundation por 4.625 millones de dólares.