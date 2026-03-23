Una oportunidad para regular desde adentro

El fútbol dominicano se encuentra en un punto crítico donde la institucionalidad y el cumplimiento son indispensables para evitar volver a las malas prácticas del pasado. ( FUENTE EXTERNA )

El cumplimiento le pasa un amable recordatorio al fútbol dominicano. Para gestionarse, precisa de estar en regla de manera transversal desde la cabeza a los pies. En términos institucionales en los últimos tiempos se ha ido logrando muchas cosas que solamente han sido posibles gracias a la ejecución de las directrices que marcan el camino de la formalidad. Un trabajo de todos los días, que no permite espacio a la relajación, que obliga a actualizarse, incluso con el detalle más mínimo.

Apostar al desorden es sentarse a esperar el regreso de tiempos no muy gratos, y a los que para nada nos conviene volver. Las asociaciones provinciales son, me atrevo a afirmarles, el principal reto que tiene la Federación Dominicana de Fútbol para garantizar su buena gobernanza como entidad. Como miembros esenciales dentro de su organigrama, se les debe acompañar para que sean vehículos que trabajen para el desarrollo del deporte. No muy lejos estamos de aquella traumática etapa donde se agenciaban como entelequias de perpetuación de malas prácticas.

Las suspensiones masivas que se anunciaron la semana pasada son, sin duda, una crisis que debe aprovechar nuestro fútbol para organizar desde adentro su ecosistema y sacudirse un poco de algunas especies parasitarias que solo son capaces de sobrevivir en espacios clientelares y poco transparentes.

De no hacerlo, esta especie de brecha se agarraría en sentido contrario; no se trata de suspender por suspender. El actual comité ejecutivo está llamado a asumir una tarea de responsabilidad y cuidado que le lleve a no perder el control de todo un proceso de regularización del estatus asociativo que desde ya debe trabajarse. Mantener abiertas las puertas de la federación para que pasen y se queden quienes estén dispuestos a seguir siempre que cumplan, pero con el ojo atento, porque hay quienes al mínimo descuido les puede ganar las espaldas.

Cuidar lo logrado es apoyar a la gente que hace fútbol de verdad en el rincón más lejano de nuestra geografía para que esté consciente de la importancia de organizarse, registrarse, de estar al día. Luego, habrá quien decida seguir o meterse en esto con ánimo de lucrarse o no. Es un deporte hermoso, un negocio enorme, en muchos casos rentable y con la casa en orden, también es una oportunidad legítima de desarrollo; con ella, patas para arriba, nos encontraríamos de frente con el viejo déjà vu.