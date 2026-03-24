Sánchez, los Filis y lo que puede venir

Cristopher Sánchez fue segundo en las votaciones al Cy Young en 2025. ( AFP )

Minutos después de que el domingo se oficializara la extensión de contrato de Cristopher Sánchez con los Filis, en X, Jim Bowden, exgerente de los Nacionales, escribió que el movimiento se sentaba un horrible precedente para los equipos.

Para Bowden, que escribe para The Athletic, en lo adelante, un jugador que supere las expectativas de su contrato podría pedirle a su club que haga lo mismo, que renegocie durante la vida del pacto sin esperar que finalice.

Uno de los casos más llamativos a hacer una operación como la de Sánchez es el de Ronald Acuña Jr. En Atlanta se le aseguró 100 millones de dólares por ocho años en 2019 y Atlanta lo puede llevar hasta 2028 con un salario que no superará los 17 millones por curso.

A nadie que le garanticen 100 millones puede alegar engaño, pero es obvio que aquí quien ha sacado oro es el equipo de los Bravos, a pesar de las ausencias médicas del venezolano.

Que marque un precendente no es cierto. Hace un año, a Ketel Marte le queda un curso con los Diamondbacks y renegoció por 116 millones y seis campañas. Recién en enero, José Ramírez, con tres años pendiente de su compromiso, renovó con los Guardianes y extendió su relación por siete años por 175 millones.

Con Sánchez, el club puede beneficiarse al negociar un precio ahora que proyecta ser superior si lo dejaba terminar el acuerdo actual en 2028 y el lanzador mantenía el nivel.

El otro gran mensaje que le manda es que premia un buen arranque, estimula a un empleado que lo hace bien, salta esa simple ecuación de que esto es un negocio donde la prioridad del equipo es salir en verde en los libros.

Filadelfia se asegura ahora por siete años a un zurdo por un menor precio que lo rubricado por Framber Valdez en febrero por tres campañas (115 millones con Detroit). Esos Filis tuvieron que garantizarle 135 millones por cinco campañas al también zurdo venezolano Jesús Luzardo.

Un nuevo escenario

Sánchez tenía garantizado cobrar 22.5 millones de dólares en su acuerdo actual, entre 2025 y 2028, con potencial a subir hasta los 57.5 millones según sus votos al Cy Young y el club ejercía dos opciones.

El nuevo acuerdo le asegura 107 millones hasta 2032 y puede agregar otros 44 millones para 2034 según el desempeño. A Sánchez, romanense de 29 años, en sus primeras ocho temporadas como profesional ni en una organización con los radares más modernos como Tampa Bay Rays se le vio el potencial que desarrolló al llegar a Filadelfia en 2021.

El mayor temor que hace presagiar un cierre laboral en la MLB es el reparto del pastel, la estructura contractual que rige hoy, donde el equipo puede pagarle el mínimo los primeros tres años de servicios, ir a un tribunal hasta el sexo y atarlo a extensiones que compran el pico de la carrera. Movimientos como el de Sánchez demuestran que hay espacio para debatir.