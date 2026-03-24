¿Los Dodgers de Los Angeles ganarán la Serie Mundial en 2026?

En esta imagen de archivo, los Dodgers de Los Ángeles, campeones repetidos de la Serie Mundial 2025, sus propietarios y el club posan para una foto de equipo tras derrotar a los Blue Jays de Toronto el primero de noviembre de 2025 en el séptimo partido de la Serie Mundial de la MLB en Toronto, Canadá. ( EFE/EPA/EDUARDO LIMA )

Mientras en el Medio Oriente la única luz que se ve al final del túnel es la de los misiles, en el apasionante mundo del béisbol, los pronósticos de la Serie Mundial coloca a los Dodgers de Los Angeles como el equipo que tienen la mejor oportunidad de ganar el campeonato en 2026. Su precio de +225 sugiere una probabilidad implícita del 30,77% de ganar su tercera Serie Mundial consecutiva.

Los Dodgers con gasolina de alto octanaje, han comenzado como favoritos en las apuestas para ganar la Serie Mundial en temporadas consecutivas. Comenzaron con un precio de +400 la pasada temporada baja antes de cotizar en la cima del mercado durante gran parte del año.

Los Ángeles no cedió su primer puesto hasta la última semana de la temporada regular, cuando los Filis de Filadelfia se convirtieron en favoritos tras asegurarse una semana de descanso.

Los Dodgers recuperaron su estatus de favoritos tras su victoria como comodín y permanecieron en ese puesto hasta perder el quinto partido de la Serie Mundial.

Teniendo en cuenta ese contexto, es probable que los Dodgers sigan siendo los favoritos para ganar el Clásico de Otoño durante los próximos meses. Los Ángeles era favorito por +240 para la primavera pasada.

Dicho esto, la campaña de 2025 es una lección de que el béisbol puede ser un deporte impredecible. Los Blue Jays comenzaron con +6000 para ganar la Serie Mundial del año pasado, cotizando a +6600 en el Día Inaugural.

Los Blue Jays comenzaron con la octava mejor cuota de +2000 en el mercado de 2026, mejorando a +1300 tras hacer algunas incorporaciones en la agencia libre.

Aunque los mejores agentes libres están fuera del tablero, estas probabilidades seguirán ajustándose a medida que se desarrollen movimientos notables.

Mi consejo es que te centres en los equipos con oficinas agresivas, ya que los últimos campeones de la Serie Mundial suelen provenir de la lista de los equipos de la MLB con las nóminas más altas.

Los Dodgers tuvieron la nómina más alta del deporte el año pasado, mientras que los Blue Jays fueron quintos. Los Ángeles es el tercer equipo diferente en los últimos 15 años en ganar la Serie Mundial y tener la nómina más alta de la liga.

Desde 2011, 12 de los últimos 15 campeones de la Serie Mundial han terminado el año con una nómina entre las nueve mejores del deporte. La posición media en nómina durante ese periodo es 6,4.

Con eso en mente, he rodeado a los New York Mets (+1400) y Chicago Cubs (+2000) como posibles objetivos en este mercado. Los Mets proyectan tener la segunda nómina más alta del deporte en 2026, mientras que los Cubs están actualmente octavos.

Un día como hoy, 24 de enero 1933 - Babe Ruth, otra víctima de la Depresión, sufre una reducción salarial de 23.000 dólares respecto a su anterior sueldo de 75.000. 1961 - El Senado del Estado de Nueva York aprueba 55 millones de dólares para un nuevo estadio de béisbol en Flushing Meadows Park, Queens. 1982 - Fernando Valenzuela pone fin a su ausencia y se presenta al campamento de entrenamiento de primavera de los Dodgers en Vero Beach, Florida. Tras ganar solo 42.500 dólares como ganador de los premios Cy Young y Novato del Año de la Liga Nacional en 1981, el zurdo de 21 años pidió un aumento a 1 millón de dólares en 1982. Los Dodgers renovaron unilateralmente su contrato por un suma, según se informa, de 350.000 dólares.