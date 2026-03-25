San Luis podría terminar con el peor récord División Central

"Tú debes ser el cambio que deseas ver en el mundo." Mahatma Gandhi “

El colega Alex Jiménez, el mariscal de las primicias, como fiel seguidor de los Cardenales nos solicita que le demos luz verde a su equipo como contendor en la División Central.

Los Cardenales inician la temporada del 2026, recibiendo a Tampa Bay Rays y para el amigo Alex siendo claro y preciso la posición la decidirá la rotación de pitcheo.

A finales de la semana pasada, los Cardenales anunciaron que Richard Fitts comenzaría la temporada 2026 con AAA Memphis, aclarando así cuál será la rotación para comenzar el año.

Matthew Liberatore tiene el privilegio de poder ser titular en el Día Inaugural contra los Rays, el equipo que lo seleccionó en la posición 17 en 2019, seguido por Michael McGreevy, Dustin May, Kyle Leahy y Andre Pallante. Varios factores influyen en el quién, el por qué y cuándo se incorporarán otras opciones.

Las proyecciones en general, no son una ciencia perfecta y deben tomarse con cautela. Sin embargo, ofrecen una dirección o instantánea y pueden ser útiles para establecer una expectativa.

Está por ver qué pasará con Brendan Donovan, pero hasta ahora, las proyecciones de pretemporada no son muy favorables para St. Louis. Puede que sea una temporada dura en la Ciudad Gateway.

Lamentablemente amigo Alex Jiménez, Baseball Prospectus proyecta para el 2026 a los Cardenales de San Luis con un récord de 66-96 últimos en la Liga Nacional y el tercer peor récord en las Grandes Ligas.

UN DÍA COMO HOY

1959 - El futuro presidente de la Liga Nacional Bill White llega a St. Louis junto con el tercera base Ray Jablonski procedente de los Giants a cambio de los lanzadores Sam Jones y Don Choate. White ganará seis Guantes de Oro consecutivos con los Cardinals y uno más más en Filadelfia.

1985 - Un juez de Illinois dictamina que las leyes estatales y municipales que prohíben efectivamente el béisbol nocturno en el Wrigley Field de Chicago son constitucionales. Tras verse obligados a renunciar a un partido en casa durante la NLCS de 1984, y amenazados con jugar futuros partidos de postemporada en otro estadio para acomodar los horarios de máxima audiencia de la televisión en abierto, los Cubs demandaron para anular las normas.

1997 - Los jugadores de gran dinero cambian de lugar en un traspaso de gran nombre entre los Braves y los Indians, que se habían enfrentado en la Serie Mundial de 1995. Kenny Lofton y Alan Embree son enviados a Atlanta a cambio de David Justice y Marquis Grissom.

Un día como hoy, 25 de enero 1959 - El futuro presidente de la Liga Nacional Bill White llega a St. Louis junto con el tercera base Ray Jablonski procedente de los Giants a cambio de los lanzadores Sam Jones y Don Choate. White ganará seis Guantes de Oro consecutivos con los Cardinals y uno más más en Filadelfia.

1985 - Un juez de Illinois dictamina que las leyes estatales y municipales que prohíben efectivamente el béisbol nocturno en el Wrigley Field de Chicago son constitucionales. Tras verse obligados a renunciar a un partido en casa durante la NLCS de 1984, y amenazados con jugar futuros partidos de postemporada en otro estadio para acomodar los horarios de máxima audiencia de la televisión en abierto, los Cubs demandaron para anular las normas.

1997 - Los jugadores de gran dinero cambian de lugar en un traspaso de gran nombre entre los Braves y los Indians, que se habían enfrentado en la Serie Mundial de 1995. El jardinero central All-Star Kenny Lofton y el relevista Alan Embree son enviados a Atlanta a cambio del héroe de la Serie de 1995 David Justice y el ágil jardinero central Marquis Grissom.