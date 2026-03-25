El éxito del béisbol de RD supera asteriscos

Fernando Tatis Jr. purgó una suspensión por dopaje y tras su regreso ha ganado dos Guantes de Oro y de Platino. ( FUENTE EXTERNA )

A menudo, cuando se trata de restarle mérito o cortar las alas al fenómeno dominicano en el béisbol, con epicentro en las Grandes Ligas, se apela a la ligereza de las trampas como la adulteración de edad (que ayuda solo para firmar, pero no para mantenerse en el sistema) y, sobre todo, al dopaje.

En el deporte es imposible encadenar ciclos de éxitos colectivos o individuales si no se dispone del recurso humano con condiciones muy especiales. Las facilidades y los técnicos son complementos, pero ni los petrodólares de Qatar hacen atletas. Esas habilidades no se fabrican, vienen de fábrica, se descubren y se pulen, como al diamante o al oro.

Sí, los dominicanos lideran con holgura las sanciones por dopaje. De 93 jugadores bajo contrato de la MLB sancionados desde 2005 cuando se introdujo el programa 49 son duartianos. ¡El 52 %!.

Sin embargo, en esas primeras dos décadas han pasado 696 quisqueyanos por la MLB que se han sometido a los controles. Esos 49 que fallaron representan el 7 % de los que jugaron.

Hay un 93 % que no debe cargar con esa cruz. ¿Cuántos Albert Pujols, Adrián Beltré o Vladimir Guerrero, que jugaron con y sin pruebas sin nunca aparecer en un reporte negativo, hay por cada Manny Ramírez, Robinson Canó o Miguel Tejada que sí fallaron?

De ese equipo que dominó el recién Clásico Mundial en bateo y pitcheo solo Fernando Tatis Jr. ha sido sancionado. Él representa el 3 % del grupo. ¿Cómo ese dígito puede enlodar al 97 %?

Quienes lo tienen más claro son los clubes, que mantienen la apuesta por el talento dominicano, por los adolescentes y los adultos, como el grupo que más dinero recibe tras los estadounidenses.

Un muralla difícil de saltar

El último caso de trampas por alteración de edad fue el de Roberto Hernández (anterior Fausto Carmona) en 2012. Una vez la MLB endureció las investigaciones y la Junta Central Electoral digitalizó sus archivos en 2009 resulta tarea muy difícil romper el escudo, que se explica por la postura de los clubes a no apostar por jugadores mayores.

Estados Unidos lleva décadas buscando en sus 270 mil canchas el relevo de tenistas como Andre Aggasi o Pete Sampras, Francia monta desde 1903 la principal cita anual del ciclismo y su último representante la ganó en 1985.

La Inglaterra que inventó el fútbol y tiene la liga más poderosa no levanta la Copa del Mundo desde 1966.

Hubo 126 dominicanos que pasaron por la MLB en 2010. En 2025 fueron 154. Solo Carlos Santana estuvo en ambos. Hubo relevo en el país de igual y hasta mejor calidad. El primer grupo no fue fortuito.