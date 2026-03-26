Marichal-Roseboro, una historia apasionantes del béisbol

La histórica rivalidad entre los Dodgers de Los Ángeles y los Gigantes de San Francisco tiene su origen en gran medida en un altercado entre el lanzador de San Francisco, Juan Marichal, y el receptor de los Dodgers de Los Ángeles, John Roseboro.

Era una tarde calurosa y tensa el 22 de agosto de 1965 en Candlestick Park, donde la feroz rivalidad entre los Gigantes de San Francisco y los Dodgers de Los Ángeles estaba a punto de alcanzar un clímax explosivo que duraría décadas.

El final del verano se acercaba y ambos equipos luchaban por el dominio en la reñida carrera por el banderín de la Serie Mundial de 1965. Era un clásico duelo de lanzadores en una ajustada contienda por el banderín de la Liga Nacional.

Ese día, en el montículo por los Dodgers estaba el gran Sandy Koufax y en el montículo por los Gigantes, el gran Juan Marichal. Ambos equipos estaban muy igualados en la clasificación, luchando por el primer lugar con el banderín de la Liga Nacional a la vista, la temporada llegaba a su fin y una tensión palpable llenaba el estadio.

El ambiente era electrizante, había mucho en juego y la animosidad se palpaba en el aire. Momentos antes, Marichal había sido golpeado por un lanzamiento alto y cerrado de 90 mph de Koufax (quien tenía una recta de 100 mph).

Impulsado por la intensidad de la rivalidad, Roseboro comenzó a lanzar sus devoluciones a Koufax peligrosamente cerca de la cabeza de Marichal, quien afirmó que la pelota le rozó la oreja derecha.

En un instante, ocurrió lo impensable. Marichal, cegado por la ira, se giró, encaró a Roseboro y le propinó un golpe seco con el bate en la cabeza, dejando al público atónito.

Tras el caos, la sangre brotaba de la cabeza de Roseboro mientras jugadores de ambos equipos invadían el campo. La pelea duró 15 minutos.

Marichal fue expulsado, suspendido y multado, y Roseboro fue trasladado al hospital en ambulancia; necesitó numerosos puntos de sutura en la cabeza y le diagnosticaron una conmoción cerebral.

Los Dodgers ganaron el banderín de la Liga Nacional al terminar la temporada con un récord de 97 victorias y 65 derrotas. En segundo lugar quedaron los Gigantes de San Francisco, que también terminaron con un récord de 95 victorias y 67 derrotas.

Los Dodgers ganaron el banderín por solo dos juegos de ventaja sobre los Gigantes y luego ganaron la Serie Mundial de 1965, derrotando a los Mellizos de Minnesota en el séptimo juego de la Serie Mundial, con Roseboro como receptor y Koufax lanzando una blanqueada de 2-0. Koufax también lanzó un juego perfecto dos semanas antes de la Serie Mundial.

Años después, Marichal contactó a Roseboro para enmendar su acto violento. Los dos hombres se conocieron y Roseboro perdonó a Marichal, dando inicio a una gran amistad entre ellos.

Inicialmente, a Marichal se le negó la entrada al Salón de la Fama del Béisbol debido al incidente. Sin embargo, fue Roseboro quien abogó con ahínco por su eventual ingreso al Salón de la Fama, y fue Marichal quien pronunció el elogio fúnebre en el funeral de Roseboro.

Un día como hoy, 26 de marzo 1976 - La Liga Americana aprueba la compra de la nueva franquicia de Toronto por parte de Labatt Breweries por 7 millones de dólares.

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