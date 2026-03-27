Los Yanquis del 2026 con la misma calidad del 1927

"El dinero no puede comprar la vida " Bob Marley “

A pesar de la contundente victoria de los Yankees de New York 7-0 sobre los Gigantes de San Francisco en el juego inaugural el miércoles por la noche, la jornada dejó una estadística inusual para la máxima figura del Bronx. Aaron Judge, el dos veces MVP reinante de la Liga Americana, vivió un estreno de temporada atípico al irse en blanco por primera vez en un día inaugural en su carrera profesional.

Sin embargo, los neoyorquinos han alcanzado un hito histórico al convertirse en el primer equipo en la historia de las Grandes Ligas en lograr una victoria sin permitir carreras, a pesar de enfrentar una circunstancia inusual: Judge, el capitán y vigente Jugador Más Valioso de la Liga Americana, se ponchó cuatro veces durante el partido.

Y vienen las preguntas: ¿Serán los Yanquis del 2026 una copia de los del 1927?

Los fanáticos de los Yankees de New York, son como los gallos de calidad, que mantienen viva la esperanza hasta el último suspiro.

Recuerdo las transmisiones del Internacional Billy Berroa que cuando los Yankees tomaban la ventaja del juego decía: “Hay alegría en los predios de Macalé”.

Y siempre Macalé cuando buscábamos The Sporting News, nos decía: “Los Yankees de 1927 no tienen comparación”.

Los Yankees de 1927 parecen ser el punto de partida predeterminado para cualquier conversación sobre los mejores equipos de béisbol de todos los tiempos, pero no sin una intensa discusión.

Los polemistas serios señalarían a los Piratas de Pittsburgh de 1903 o 1909, ambos con porcentajes de victorias más altos. O la Gran Maquinaria Roja de Cincinnati de 1975-76. O los coloridos Mets de Nueva York de 1986.

Se podrían hacer argumentos más duros para los Cachorros de Chicago de 1906 (116-36) o los Indios de Cleveland de 1954 (111-43), quienes tenían récords superiores, pero perdieron en la Serie Mundial.

Los fanáticos de los Bombarderos del Bronx incluso debatirán si la edición de 1927 es el mejor equipo de los Yankees de todos los tiempos.

A menudo apuntan al poderoso club de 1961 liderado por Roger Maris y Mickey Mantle, el equipo de múltiples talentos de 1998 o el dominio colectivo de los Yankees a fines de la década de 1930.

La mayoría de los expertos ni siquiera creían que los Yankees fueran el mejor equipo de la Liga Americana cuando comenzó la temporada de 1927.

Una buena mayoría de ellos puso su dinero detrás de los Atléticos de Filadelfia, un equipo pacientemente reconstruido por Connie Mack y que contó con siete futuros miembros del Salón de la Fama.

Como decía Fausto Miranda, brillante cronista deportivo de Cuba y seguidor de los Yankees: “Los Yankees del ’27 son únicos, no tienen comparación”

Un día como hoy, 27 de marzo 1986 - El Comité de Reglas de las Grandes Ligas de béisbol vota para cambiar la regla del bateador designado para la Serie Mundial, permitiendo que un bateador designado se utilice en todos los partidos jugados en el estadio local del equipo de la Liga Americana. Desde 1976, el bateador designado se había utilizado en todos los partidos en años alternos.

1987 - En lo que resultará ser un traspaso extremadamente desigual, los Mets envían al receptor Ed Hearn y a los jugadores de ligas menores Rick Anderson y Mauro Gozzo a los Royals a cambio de David Cone y el jugador de ligas menores Chris Jelic. Cone florecerá como uno de los mejores abridores de la Liga Nacional, con un récord de 20-3 con los Mets en 1988.

