Ruth y Cobb dos temibles bateadores

"Es difícil vencer a una persona que nunca se rinde" Babe Ruth “

Es normal entre los seguidores de béisbol plantear como tema para discutir la comparación de quién es mejor que quién.

Si Shohei Obtani o Aaron Judge.

Si Juan Soto o Vladimir Guerrero.

Si te preguntas quién era el mejor de todos los tiempos antes de que Ruth saltara a la fama en 1919, la respuesta es casi con toda seguridad Ty Cobb, con Honus Wagner en un segundo lugar algo distante.

Hasta la temporada de 1918 (cuando Ruth aún era principalmente lanzador), Cobb había logrado 104.4 fWAR en 1805 juegos, para un promedio de 9.4 fWAR/162 juegos (Wagner, ya retirado, tenía 138.1 fWAR en 2792 juegos, un promedio de 8 fWAR/162).

Wagner era un jugador defensivo mucho mejor en una posición defensiva mucho más importante que Cobb, pero Cobb ya tenía una ventaja ofensiva sustancial.

En ese momento, Cobb había logrado una línea de bateo de carrera de 0.371/0.434/0.516 frente a la estelar línea de bateo de Wagner de 0.327/0.391/0.466. Recuerde que todos estos fueron logros de la era de la pelota muerta.

Cobb continuó con 10 temporadas más impresionantes hasta 1928 y se retiró con el mayor fWAR (149.1; Ruth fue "solo" quinto con 117.1), la mayor cantidad de hits (por casi 700), la mayor cantidad de carreras anotadas (por 250), la segunda mayor cantidad de RBI, la segunda mayor cantidad de dobles y la segunda mayor cantidad de bases robadas.

Para entonces, Ruth ya podría haber eclipsado a Cobb como el mejor de todos los tiempos (¡su fWAR/162 en ese momento era de 11.5!) y definitivamente lo había hecho para cuando se retiró en 1935, pero Cobb seguía siendo claramente el segundo mejor en ese momento.

Lidom

Está circulando el Atlas de jugadores del béisbol dominicano, de la autoría del historiador y estadígrafo Rubén Sánchez García.

Gracias a Rubén por el envío y le recomendamos al licenciado Vitelio Mejía, presidente de la Lidom, que declare esta obra como oficial del béisbol dominicano, ya que es la guía definitiva de cada jugador que ha participado en Lidom.

Un día como hoy En 1975, Jesús Rojas Alou es licenciado por Oakland luego de batear .586 en el Cactus. Es firmado por los Mets.

En el 2000, el lanzador Nerio Rodríguez es firmado por los Mets luego de Toronto colocarlo en waiver.

En el 2004, Elvis Peña (SS) es licenciado por Houston y Luis Pineda (PD) por los Dodgers de Los Angeles.