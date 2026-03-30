Héctor J. Díaz incursionó en la crónica deportiva

"En definitiva, los relojes avanzan hacia la derecha y atrasan hacia la izquierda" Anónimo “

En la obra de Fernando A. Vicioso y José Sabino editada en 1943 sobre las Reglas de Béisbol, numeritos y crónicas de la época, figura una reseña sobre Juan Bautista Perdomo (Pajarito) firmada por el poeta Héctor J. Díaz.

Los poemas de Héctor J. Díaz son joyas del Olimpo y en la voz del inolvidable Juan Llibre, tocan los dinteles de la gloria. Lamentable que la juventud de hoy no los consigne en las memorias de su móvil.

Como homenaje a Héctor José de Regla Díaz, aquí la crónica citada: "Muchos dirán que mis palabras no tienen ningún valor dentro del deporte, porque nunca me he significado como deportista, pero en cambio saben esos muchos, que siempre he hablado o he escrito lo que me ha dictado la emoción, ya sea en broma, en serio, en guerra o en canciones.

Al hablar o al escribir he tenido por punto de partida la sinceridad espiritual y por eso siempre he llamado al pan, pan y al vino, vino.

Cuando un hombre pone toda su vida, todas sus energías, todas sus capacidades en pro de la consecución o enaltecimiento de algo, es sinceramente merecedor de homenajes y cuando esa vida se ha activado en un medio ambiente árido, estrecho y difícil como lo era el nuestro hasta hace poco tiempo, entonces es doblemente digno de todos los homenajes por su valor, su decisión y su constancia.

Pajarito- Perdomo, obsequió sus mejores años por el béisbol, jamás flaqueó, ni se acobardó ante los obstáculos, los fracasos o las ingratitudes.

Cada día se rinden homenajes a lumbreras de la ciencia, a figuras de las letras y de las artes. Estos pasan su vida entre sus tubos de ensayos y sus obras. Luego, les llega el triunfo definitivo y llueven sobre ellos honores y fortunas, léase bien, fortunas.

Los deportistas aquí sólo ganan honores. Nada de fortuna, pero se conforman porque el deporte nació con ellos, lo llevan en la sangre y es lo único que vale la pena para ellos.

Homenaje del pueblo

Pajarito ha recibido su homenaje del pueblo y se siente rico porque ha conseguido que se reconozcan sus méritos, algo que aquí es más difícil que sacarse el premio mayor.

"El Abuelito, como le llaman sus fanáticos, está satisfecho con su homenaje, bien ganado en sus 26 años de labor honrada, brava, simpática en los campos de la República y del extranjero. Por esto también quiero yo aquí desbordar mi emoción y felicitar a Pajarito Perdomo por el homenaje recibido, por bien merecido".

Da pena y lástima que la Liga de Béisbol no se haya interesado en recoger la historia de nuestros beisbolistas, por esa razón hoy al recordar al poeta Díaz, lo hacemos con Pajarito Perdomo.

Un día como hoy En 1988: Junior Noboa es negociado por los Indios de Cleveland a los Angelinos por Ted Milner.

En 1992: Sammy Sosa es negociado por los Medias Blancas de Chicago a los Cubs junto al pitcher Ken Patterson por el toletero George Bell.

En 1994: José Vizcaíno es adquirido por los Mets de New York desde los Cubs de Chicago por el lanzador Anthony Young.