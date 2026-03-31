Boca Chica debe recordar al lanzador Elvis Luciano

"Si dejas salir tus miedos, tendrás más espacio para vivir tus sueños." “

El 31 de marzo de 2019 quedó marcado como una fecha histórica para el béisbol y, en particular, para la República Dominicana. Ese día, con apenas 19 años, Elvis Luciano se convirtió en el primer jugador nacido en el siglo XXI en disputar un partido de las Grandes Ligas, al debutar con los Blue Jays de Toronto frente a los Tigres de Detroit.

Sin haber lanzado por encima de la clase de novatos antes de esa temporada, el joven derecho tuvo una presentación sólida: permitió apenas un hit en 1.1 entradas, mostrando aplomo y talento en el más alto nivel.

Su irrupción coincidió simbólicamente con el cierre de una era, marcada por la salida definitiva de figuras como Adrián Beltré y Bartolo Colón, dos de los últimos activos del siglo anterior.

Luciano había iniciado su camino profesional tras ser firmado a los 16 años por los Arizona Diamondbacks, el 1 de octubre de 2016. En 2017 lanzó para tres equipos de la organización —DSL Diamondbacks 1, AZL Diamondbacks y Missoula Osprey—, registrando marca de 4-1, efectividad de 2.84 y 52 ponches en 66.2 entradas.

El 6 de junio de 2018 fue traspasado a los Kansas City Royals junto a Gabe Speier, a cambio del veterano Jon Jay.

Ese año actuó principalmente con los Burlington Royals, donde abrió 11 partidos, además de tener breves pero efectivas salidas con Idaho Falls Chukars. Cerró la campaña con récord de 5-5, efectividad de 3.90, 70 ponches y 23 boletos en 67 episodios.

Tras esa temporada, Luciano quedó disponible en el Draft de la Regla V de 2018 debido a una particularidad reglamentaria derivada de su traspaso. Los Toronto Blue Jays aprovecharon la oportunidad para adquirir a un lanzador joven y de gran proyección a un costo mínimo.

La decisión generó críticas entre analistas, que dudaban de la capacidad de un pitcher tan inexperto para sostenerse en Grandes Ligas. Sin embargo, otros la interpretaron como una apuesta inteligente: de bajo riesgo y con alto potencial de recompensa, en un equipo que ya había anunciado su proceso de reconstrucción con talento joven.

Luciano respondió en los entrenamientos de primavera y logró un puesto en el roster. Su debut se produjo en el cuarto partido de la temporada. Entró en la séptima entrada con dos outs y retiró a Nicholas Castellanos con un elevado al jardín central.

En la octava, pese a permitir un doble y otorgar una base por bolas intencional, dominó a los restantes bateadores, incluyendo un ponche para cerrar su labor.

Su primer triunfo en las Mayores llegó el 28 de abril de 2019, en un dramático partido frente a los Oakland Athletics. Aunque permitió un hit inicial, logró cerrar la entrada y luego fue respaldado por una remontada ofensiva de Toronto, que selló la victoria 5-4.

Con ello, Luciano se convirtió no solo en el primer lanzador nacido en los años 2000 en ganar un juego, sino también en el más joven en lograrlo en la historia de los Blue Jays.

Elvis Luciano, nativo de Boca Chica, inscribió así su nombre en la historia de las Grandes Ligas, como símbolo de una nueva generación que comienza a escribir su propio capítulo en el béisbol.

Un día como hoy, 31 de marzo 2021 El juez federal J. Paul Oetken desestima la demanda del árbitro Ángel Hernández contra las Grandes Ligas de Béisbol, presentada en 2017, en la que alegaba discriminación racial en procesos de ascensos y asignaciones.