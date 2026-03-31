La TV, el otro dolor de cabeza de la MLB

Un aficionado requiere hasta de 10 planes o plataformas para seguir todos los partidos. ( FUENTE EXTERNA )

Hace apenas una década, la vida del aficionado de la MLB en ciudades como Nueva York o Boston era sencilla: bastaba con agregar al paquete de cable YES, SNY o NESN (3 a 5 dólares) encender el televisor, sintonizar el canal de cable local y disfrutar de los 162 juegos de los Yankees o Medias Rojas.

Hoy, esa simplicidad ha sido reemplazada por una pesadilla logística y financiera que está alejando al fanático de su pasión. El inicio de esta temporada 2026 es el ejemplo perfecto del caos.

Los Yankees abrieron el año exclusivamente por Netflix. Para un seguidor fiel que quiera ver cada entrada hasta octubre, el panorama es desolador: ahora se requieren hasta diez redes distintas y al menos cinco suscripciones de streaming. Lo que hace una década costaba entre 360 y 480 dólares durante seis meses hoy es un rompecabezas de 790 dólares por la temporada.

Es uno de los desafíos que enfrenta la MLB, ligado a que la dueña de la TV local de 14 equipos (MSSG) rompió el negocio, y los propietarios de los clubes quieren utilizar para doblar el pulso a los jugadores, de cara al nuevo pacto laboral (CBA).

Las ligas, en su afán por maximizar los ingresos por derechos de transmisión, han despedazado el producto. Al vender paquetes exclusivos a Amazon, Apple TV+, Netflix y YouTube, han creado un ecosistema donde la pregunta ya no es "¿a qué hora juegan?", sino "¿en qué aplicación lo pasan hoy?".

Esta fragmentación ha provocado que el 90 % de los aficionados confiese sentirse frustrado, publicó recientemente The New York Times.

No se trata solo de dinero; es la fricción constante de navegar entre interfaces, gestionar múltiples facturas y lidiar con la tecnología. Como bien señaló Eddy Cue, ejecutivo de Apple: "Hemos retrocedido". De la comodidad del cable a una más cara y complicada.

Precios que se van de las manos

El costo de seguir un equipo se ha vuelto prohibitivo para la clase trabajadora. Desde YouTube o Amazon se habla de crear una "experiencia uniforme", pero no ceden el control al cliente. Cada plataforma desea ser el nuevo centro del universo deportivo, y en esa guerra, el rehén es el espectador.

Es una paradoja moderna: nunca ha sido tan fácil acceder a cualquier juego desde cualquier lugar del mundo, tampoco tan estresante y costoso intentar seguir a tu equipo.

Si la industria no logra simplificar este "laberinto del streaming", el béisbol corre el riesgo de convertirse en un deporte de nicho para aquellos que pueden costear el peaje digital. Irónicamente, la solución que todos buscan ya existía hace años; antes la llamábamos, simplemente, televisión por cable.