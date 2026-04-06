Los ocho pasajeros del bus a Budapest

A estas alturas ya solo quedan ocho. Budapest parece más cerca, y en el camino unos cuartos de final cuyo guion comienza a escribirse esta tarde. A medida que avanza la temporada, el calendario pone a los aspirantes a verse al espejo sin pose. Los planteles van llegando a este nuevo frente habiendo sobrevivido —unos en mejores condiciones que otros—, a las exigencias de una temporada donde la regularidad en el juego parece ser cosa del pasado.

Comencemos por los partidos de esta tarde refiriéndonos al Arsenal, pero sin saber bien cuál de todas sus versiones será la que enfrentará en estas instancias al Sporting de Portugal. El equipo londinense viene de sufrir una dura eliminación en la FA ante un Southampton que este año transita en la Championship (la segunda división de Inglaterra). Una derrota que nos advierte que los portugueses pueden tener argumentos para la sorpresa si el equipo ´gunner´ no pasa página con efectividad.

Actitud que sí o sí debe cambiar sustancialmente el Real Madrid para competirle la eliminatoria a un Bayern que tiene puntos muy flojos en su juego. Lo que se vio en Mallorca el sábado es un mal presagio porque, amén de que para muchos ahí se entregó la liga, si sale en igual modo esta tarde la catástrofe puede hacerse presente en el Bernabéu.

A estas alturas, el Liverpool y el Real Madrid, diría más los ingleses que los blancos, apelan a la historia que los ha acompañado en este torneo como empuje anímico para seguir en pie. Fuera de eso, el producto del fútbol y los resultados hasta el momento han estado lejos de lo esperado esta temporada. Los ´Reds´, son un barco a la deriva. Fueron goleados el sábado ante el City, y mañana le espera el Paris Saint Germain que adelantó su partido liguero al viernes, ganó y ha recuperado los goles de Dembélé; el vigente campeón es, sin dudas, el favorito.

Terminemos con el cruce entre españoles que mañana nos entrega el primer capítulo en el Camp Nou. Una saga más de un Barça-Atleti, muy recurrente este año, que ha dejado resultados a favor de uno y otro. Se enfrentaron en liga justo este fin de semana y por la victoria del Barça es muy cómodo decir que llegan mejor los ´culers´, pero el Atlético de Madrid es ese equipo que un día es capaz de ganar y golear al Brasil del 70 y otro dejarse puntos con un equipo que lucha por la permanencia; habrá que ver con cuál de las dos versiones saldrá a jugarle a los de Flick.