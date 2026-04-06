Vladimir Guerrero padre, un original sin copias en el béisbol

El 6 de abril del 2009, "La Tormenta de don Gregorio, Vladimir Guerrero, impulsó una carrera en la victoria de los Angelinos 3 - 0 sobre los Atléticos.

Es su decimonovena carrera impulsada en el Día Inaugural, batiendo el récord que compartía con Jeff Kent y Frank Robinson. Según el método de puntuaciones de similitud, el jugador más parecido a Vladimir padre con 29 años fue Willie Mays.

Los 10 en la lista más similar eran miembros del Salón de la Fama, salvo dos jugadores que aún no eran elegibles, Manny Ramírez y Juan González.

Sin embargo, en 2009 se supo que Guerrero en realidad era un año mayor de lo que se pensaba, ya que había nacido en 1975 y no en 1976.

Su fichaje por los Montreal Expos es legendario. Se presentó en una prueba abierta en la República Dominicana vestido de civil (su familia era demasiado pobre para que pudiera permitirse el equipo de juego) y dio unos cuantos batazos antes de lesionarse un músculo corriendo por la línea de primera base.

Esos pocos swings fueron suficientes para que el escucha de los Expos, Arturo DeFreites, le ofreciera un contrato, junto con Fred Ferreira, director de ojeadores latinoamericanos del equipo. Se unió a la organización el 1 de marzo de 1993.

Los Expos no estaban muy seguros de qué hacer con el prospecto tan inexperto al principio y lo probaron en varias posiciones, incluyendo que hiciera algo de pitcheo en la Liga de Verano Dominicana para aprovechar su tremendo brazo derecho.

Se decidieron por convertirlo en jardinero, y en 1994 tuvo una temporada increíble con los DSL Expos, bateando .424 con 11 dobles y 12 jonrones en 25 partidos. Obviamente demasiado fuerte para la competencia, fue llevado a Estados Unidos y asignado a los GCL Expos, donde bateó .314.

Tras dos temporadas destacadas en las ligas menores, incluyendo ser nombrado Jugador del Año de Ligas Menores por el Sporting News por su producción con los West Palm Beach Expos y Harrisburg Senators en 1996, fue ascendido a las Grandes Ligas en septiembre.

Los Expos estaban en medio de una carrera por el puesto de comodín, pero él era demasiado impresionante para sentarse en el banquillo y el mánager Felipe Alou lo incluyó de jardinero titular del jardín derecho para una serie clave contra los Atlanta Braves, con la temporada llegando a su fin y la plaza en postemporada aún en juego.

Conectó su primer jonrón en las Grandes Ligas en uno de esos partidos, el 21 de septiembre ante Mark Wohlers en la novena entrada de una derrota por 5-4. Solo bateó para .198 en 27 turnos al bate, y los Expos se quedaron a las puertas de la postemporada.

Hoy Vladimir Guerrero es un HOF gracias a su esfuerzo, dedicación y respeto al juego.

Un día como hoy, 6 de abril 1971 - Willie Mays, a un mes de cumplir 40 años, conecta un jonrón en la victoria por 4-0 de los Giants en el Día Inaugural sobre los Padres. Mays continuará conectando jonrones en cada uno de los primeros cuatro partidos de la temporada de los Giants, un récord de las Grandes Ligas.

1972 - Por primera vez en la historia, la temporada de las Grandes Ligas no se inicia debido a una huelga general de jugadores. La huelga, anunciada el 1 de abril, eliminará 86 partidos del calendario de las Grandes Ligas.

1973 - Ron Blomberg, de los Yankees, enfrentándose a Luis Tiant de Boston, se convierte en el primer bateador designado oficial en las Grandes Ligas. Blomberg recibe bases por bolas con las bases llenas en su primera vez y termina con 1 de 3 en una derrota por 15-5 ante los Red Sox.