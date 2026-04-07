Fichar un 30-30 no garantiza visado a Cooperstown

¿Qué numeritos necesita un jugador para recibir el visado a Cooperstown? ¿30 jonrones y 30 dobles constituyen una especie de umbral estadístico anual que permitiría a un jugador ingresar al Salón de la Fama si promediara esas cifras durante una carrera de al menos 12 a 14 años?

Solo un jugador en la historia de la MLB elegible para el Salón de la Fama ha promediado 30 jonrones y 30 dobles en una carrera de al menos 12 años. Ese es Albert Belle, y no está en el Salón de la Fama, ni ha recibido nunca un apoyo significativo.

La razón por la que es raro es que cualquiera que promedie más de 30/30 no se va a retirar después de 12 años, sino que seguirá jugando y reduciendo esos promedios. Belle es la excepción porque se retiró por lesión después de 12 temporadas a los 33 años.

Aquí están los nueve jugadores con un promedio de 30/30 durante sus primeras 12 temporadas en la MLB, listados en orden descendente según su promedio más bajo.

Albert Pujols 40/42 - entrará fácilmente en el Salón de la Fama en 2027.

Hank Aaron 33/33 - en el Salón de la Fama en la primera votación

Miguel Cabrera 33/39 - entrará fácilmente en el Salón de la Fama en 2028.

Albert Belle 32/32 - no está en el Salón de la Fama debido a su corta trayectoria y a su impopularidad entre los escritores.

Manny Ramírez 33/32 - fracasó en diez votaciones para el Salón de la Fama debido a problemas de dopaje, su destino ahora está en manos de algún futuro Comité de Veteranos, pero probablemente nunca lo logre.

Jeff Bagwell 32/36 - ingresó al Salón de la Fama en la séptima votación

Frank Robinson 34/31 - en el Salón de la Fama en la primera votación

Vladimir Guerrero 30/31 - ingresó al Salón de la Fama en la segunda votación

Mark Teixeira 30/31 - eliminado a la primera con solo el 1,5% de los votos.

Así que esto no parece ser una garantía de ingreso al Salón de la Fama. Pujols, Aaron, Cabrera y Robinson fueron algunos de los mejores bateadores en la historia de la MLB, y habrían ingresado con o sin este logro en particular.

Un día como hoy, 7 de abril 2003: Siete meses antes de la fecha límite en noviembre, los Medias Rojas de Boston ejercen su opción de contrato de 2004 sobre Pedro Martínez, convirtiéndolo en el lanzador mejor pagado en una temporada en la historia de las Grandes Ligas. Ganador de tres premios Cy Young, Martínez ganará $17,5 millones de dólares la próxima temporada.

2018: Los Filis de Filadelfia conectaron dos grand slams entre sus cuatro jonrones en su camino a una paliza por 20-1 sobre los Marlins. Maikel Franco y Aaron Altherr conectan jonrones con las bases llenas, mientras que Carlos Santana y Jorge Alfaro también batean jonrones y Franco termina con seis carreras impulsadas.

2019: Gary Sánchez conecta tres jonrones e impulsa seis carreras para liderar a los Yankees a una paliza de 15-3 sobre los Orioles. Tiene la oportunidad de un cuarto jonrón en la novena, pero conecta por el jardín izquierdo contra el IF Hanser Alberto, que tiró como relevista. Con 5-4, los Yankees están por encima del .500 por primera vez esta temporada.

