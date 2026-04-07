La Lidom corregirá el episodio de las Águilas

Las Águilas se quedaron a las puertas de regresar a la serie final de la Lidom. ( FUENTE EXTERNA )

Hasta en las sociedades más avanzadas aquello de poner candado después del robo ha funcionado por milenios. Y la Lidom, que en sus casi 75 años de vida ha contado con grandes juristas en su directiva, se apresta a aplicar esa máxima para cerrar uno de sus episodios más polémicos del pasado reciente.

Incidentes como el de la anulación de la victoria de Águilas Cibaeñas en La Romana el 16 de enero, por violación del reglamento al exceder el número de importados inscritos en la plantilla diaria, serán capítulos del pasado en el circuito otoño-invernal dominicano.

Diario Libre supo de fuentes cercanas a las conversaciones que la Liga aprobó a unanimidad la modificación de los reglamentos y allí dejar sentado que un episodios como el que apeló y ganó la gerencia de los Toros no será posible.

En una de las primeras reuniones del organismo tras concluir la campaña, la presidencia de la Lidom puso sobre la mesa el tema y se espera que los directivos de Águilas Cibaeñas presenten sus recomendaciones para debatirlo con los otros clubes y ponerle el sello de ok.

Hay un consenso en que las reglas de los torneos en lo adelante no contemplen una sanción como anular un resultado y se limiten a amonestaciones, en caso de que esta vez no forre de todo orificio.

La Lidom decidió que el reglamento de competencia deberá estar aprobado y firmado antes del primero de septiembre y publicado en la página web de la entidad.

Nuevo sistema para el roster

Además, a propuesta de la Liga, se aprobó la creación de una plataforma digital donde se realice todo el proceso de colocación y aprobación del roster semanal y diario.

Si la persona de operaciones de béisbol de un equipo intenta inscribir a un importado más de lo que permite el reglamento (que fue el caso de Águilas) o un jugador sin autorización el software no lo permitirá. Hasta que no se haga la corrección no se podrá inscribir, una operación en la que no habrá intervención humana.

Con esta tecnología y reglamentación los clubes pierden un recurso, que en el caso de los Toros fue un tanque de oxígeno en momento en que el equipo parecía agotado.

Sin embargo, el espectáculo se asegura de que el plantel que disponga el dirigente estará bajo las reglas y que todo se definirá dentro de las líneas de cal. La Liga se dotará de un escudo, uno que evitará el mar de especulaciones que generó esa repetición, donde los bovinos pudieron dar vuelta al resultado y avanzar la serie final.