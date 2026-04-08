Bo Belinsky: víctima de la vida loca

"El nacimiento y la muerte no son dos estados distintos, sino dos aspectos del mismo estado." Mahatma Gandhi “

Los Angelinos de Los Ángeles recibieron a los Orioles de Baltimore el sábado 5 de mayo de 1962 en el Dodger Stadium de Chavez Ravine. Después de que finalizó el encuentro, Bo Belinsky reconoció que la noche anterior había estado con una mujer hasta los cuatro de la madrugada.

A lo largo de los nueve episodios, Belinsky recetó 9 ponches, concedió 4 boletos. Solo permitío que le batearan cuatro pelotas a los jardines. Mezcló con éxito una recta que se movía, la curva y el loco (screwball).

La primera entrada la retiró por la vía rápida al ponchar a Johnny Temple y Dick Williams. Dominó a Brooks Robinson con roletazo al montículo. Los Angelinos se adelantaron en el cierre de la entrada con sencillo de Billy Moran, doble de Leon Wagner y un wild pitch de Steve Barber.

La otra carrera llegó en el segundo tramo mediante boleto a Earl Averill. Doble de Buck Rodgers y rodado a segunda base de Joe Koppe.

Belinsky fue suspendido indefinidamente por los LA Angels después de una pelea en la madrugada en la que noqueó al periodista deportivo Braven Dyer.

Belinsky afirmó que solo se estaba defendiendo y que Dyer, un exjugador de fútbol americano, lo atacó.

Una mezcla entre Dean Martin y el antisistema Jack Kerouac. Bo irrumpió en el béisbol en 1962 al lanzar un juego sin hits ni carreras.

El lanzador se ganó el corazón del jet set de Hollywood. Estaba más interesado en una carrera cinematográfica, las modelos y los cócteles después de los partidos.

Belinsky siempre fue un personaje que vivía con mucha intensidad dentro y fuera del terreno. Durante su estadía con los Angelinos se involucró sentimentalmente con algunas actrices holiwoodenses como Mamie Van Doren, Ann-Margret, Connie Stevens, Tina Louise.

Con casi todas tenía romances breves, a excepción de Van Doren. Ella fue su prometida por alrededor de un año.

Hace unos años Bo fue invitado a un programa radial de entrevistas en su ciudad natal, Trenton, Nueva Jersey.

Una persona que llamó le preguntó a Bo si había alguien en Trenton a quien le gustaría saludar.

Bo respondió: "No, le debo demasiado dinero a demasiada gente en Trenton".

Un día como hoy, 8 de abril 1975. Frank Robinson , en su debut como jugador-mánager de los Indians, conecta un jonrón en su primer turno al bate (como bateador designado) durante una victoria de 5-3 sobre los Yankees. Es el octavo jonrón de Robinson en un Día Inaugural, estableciendo un récord de las Grandes Ligas.

1987. Ante una oleada de críticas públicas, los Dodgers despiden al vicepresidente Al Campanis por comentarios racistas que hizo el 6 de abril en la transmisión del programa de noticias Nightline de ABC-TV. Campanis había dicho que a los negros les faltaban algunas de las cualidades necesarias para ser mánager de campo o gerente general.

2025. El derrumbe del techo del club nocturno Jet Set en Santo Domingo provoca más de 200 muertes y muchos más heridos. Entre las víctimas de la tragedia se encuentran dos exjugadores de las Grandes Ligas, Octavio Dotel y Tony Blanco.