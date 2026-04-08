El Che, su vuelta a la liga ACB y la selección

La Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) afronta un desafío mayúsculo de cara al cierre de la primera fase clasificatoria a la Copa del Mundo de Qatar 2027 con la posible salida de Néstor "Ché" García, quien apunta a regresar al Viejo Continente.

Desde las Islas Canarias y en el entorno de la liga ACB se reporta que el técnico argentino asumiría esta misma semana la dirección del Dreamland Gran Canaria, que el martes confirmó la salida del esloveno Jaka Lakovic.

Si bien el equipo con el que sobresalió Eulis Báez y donde Jean Montero se estrenó en el circuito no juega en las copas europeas, es una logística complicada dirigir en la primera división del baloncesto español y hacer el viaje trasatlántico para estar con una selección que tiene tres complejas ventanas al año en su ruta al Mundial.

Desde la Fedombal dicen que la noticia los tomó por sorpresa y no estaban disponible para opinar cuando Diario Libre lo contactó.

Sergio Scariolo, italiano, pudo compaginar ambas funciones entre la selección española y a nivel de clubes, tanto como asistente de los Raptors en la NBA y como técnico del Virtus Bolonia. Otros entrenadores igual lo han hecho: Velimir Perasovic con el Baskonia y Croacia; Aleksandar Petrovic también con Croacia y el Real Betis; Fotis Katsikaris con el UCAM Murcia y Grecia o Žan Tabak con Eslovaquia y el Fuenlabrada.

García, que ya dirigió en la ACB al Fuenlabrada (2017-2018), está tatuado en la memoria del seguidor dominicano de la selección. Ha sido el arquitecto de victorias imborrables, como esa sobre Alemania en el Mundial de 2019, ante Argentina para sellar el boleto a la cita de 2023 y, una vez allá, ganarle a Italia. La más reciente fue sobre los Estados Unidos, en la ventana de febrero.

En julio, la selección se prepara para sellar su avance a la segunda ronda en una serie de dos partidos ante los Estados Unidos y Nicaragua en el remozado Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, en el que se espera la presencia de Karl-Anthony Towns y el grueso de estelares que militan en Europa y la Liga de Desarrollo de la NBA.

Un paso histórico

García no es un mago, pero tiene una hoja de servicio que lo respaldan, como esa clasificación a la selección venezolana a los Juegos Olímpicos de Río en 2016, dejando en el camino a Canadá.

El país cuenta con técnicos de nivel para ocupar un eventual vacío quede con García y mi primer candidato es Melvyn López, quien en su paso por la selección demostró tener las condiciones y el carácter, a pesar de no contar con toda la confianza que requiere el cargo. Cuesta ser profeta en su tierra.