El riesgo entendido con blindaje a joyas

Konnor Griffin selló con 19 años un acuerdo que le puede pagar 150 millones en nueve años. ( FUENTE EXTERNA )

En los pasillos de las Grandes Ligas, donde el dinero parece moverse más rápido que un corredor de 70 en la escala 80-20 del scouting, circula una teoría que suena a refugio financiero: los equipos están amarrando a sus prospectos con extensiones de hasta nueve dígitos para protegerse de un hipotético tope salarial en el próximo convenio colectivo (CBA en inglés).

El acuerdo que alcanzó el fenómeno Konnor Griffin por 140 millones y nueve temporadas antes de debutar es el ejemplo más reciente y mayor.

Sin embargo, Jim Bowden, exgerente de Rojos y Nacionales que hoy funge como analista y escritor en The Athletic, al consultar fuentes del más alto nivel, explica que la realidad es mucho más inmediata y aterradora para los dueños de clubes con presupuestos "modestos".

No se trata de lo que pueda pasar en la mesa de negociaciones de 2027, sino de lo que ya pasó este invierno. Cuando los Dodgers le aseguraron 60 millones de dólares anuales a Kyle Tucker por cuatro temporadas, y los Yankees y Mets respondieron superando los 40 millones a Cody Bellinger y Bo Bichette, el mercado no solo cambió; se desquició.

Griffin, un torpedero de 19 años, debutó el pasado viernes con apenas cinco partidos de experiencia en AAA. A simple vista, para un joven sin estatus de estrella, es una fortuna. La gerencia de Pittsburgh aspira que sea un asalto a mano armada a su favor.

La apuesta

Si Griffin alcanza su potencial —ese que los expertos sitúan al nivel o por encima de lo que facturan hoy Juan Soto o Vladimir Guerrero Jr.—, el joven cedió tres años de agencia libre (2032-2034).

A los precios de hoy, ese periodo le valdría entre 150 y 180 millones. Es decir, Griffin firmó por nueve años por un monto menor al que podría ganar en solo tres cuando llegue a su plenitud.

Para una franquicia, entregar un contrato de nueve dígitos a alguien que aún tiene "olor a nuevo" es una apuesta de alto riesgo, pero el beneficio potencial es obsceno.

Si el jugador explota, el ahorro es masivo; si falla, el seguro y el flujo de caja amortiguan el golpe. Los clubes son empresas, no regalan un dólar y se toman riesgos para ganar.

La ola de extensiones actuales no es un blindaje contra un futuro incierto en el CBA, es una respuesta ante una inflación galopante. Los clubes entendieron que es más barato pagar por una promesa hoy que subastar una realidad mañana.

En el béisbol de 2026, la verdadera ventaja competitiva no está en el campo, sino en convencer al talento de que un pájaro en mano vale más que cien millones volando.