La velocidad en el pitcheo: un punto clave del juego de hoy

"No te rindas, el principio es siempre lo más difícil." Anónimo “

El que le da seguimiento hoy día al béisbol, se dará cuenta que el renglón velocidad juega un rol estelar. Los pitchers abridores mantienen su bola rápida sobre las 90 mph y ni hablar de los relevistas.

¿A qué velocidad lanzaba Babe Ruth? No tenemos forma de saber, más allá de los relatos de los jugadores contemporáneos que aún viven, que tenía una buena bola rápida. Ruth lanzó bien para los Red Sox, muy bien de hecho.

Tiró más de 320 entradas en 1916 y 1917, ganando 23 y 24 juegos en esos años, respectivamente, con un promedio de carreras limpias (ERA) de 1.75 en 1916 y 2.01 en 1917.

Teniendo en cuenta la era de la bola muerta en la que lanzó, Ruth aún soportó una gran carga, lanzando casi una cuarta parte de las entradas totales del equipo en esas temporadas que incluyeron un Campeonato de la Serie Mundial.

Aun así, los Yankees tomaron la decisión correcta al enfocar a Ruth en el bateo como jugador de posición. Su WAR (victorias contra reemplazo por promedio de la MLB) terminó por encima de 10 en nueve temporadas diferentes con los Yankees.

Ojalá algún historiador del béisbol se anime a compartir citas de jugadores contemporáneos que se enfrentaron a Ruth y otras leyendas del pitcheo como Walter Johnson y su famosa bola rápida.

A un exjugador que se enfrentó a él le preguntaron si Johnson tenía una buena curva. Respondió: «No la necesitaba». Aun así, la misma respuesta sobre la velocidad se aplica a Johnson.

No tenemos forma de saber la velocidad de sus lanzamientos, salvo que tenía uno de los lanzamientos más rápidos de la época y era claramente un lanzador excepcional.

Ruth ponchó a 3,6 bateadores por cada 9 entradas en su carrera. Nunca promedió 5 ponches por cada 9 entradas por temporada, ni siquiera a los 21 años.

Un día como hoy, 9 de abril 1990. Glenn Davis, de Houston, iguala un récord de las Grandes Ligas al ser golpeado por lanzamientos tres veces en una derrota por 8-4 en 11 entradas ante los Rojos. Para los Rojos, este es apenas su tercer partido inaugural como visitantes desde 1876. 1993. Los Colorado Rockies vencieron a los Montreal Expos 11-4, logrando su primera victoria y estableciendo un récord de asistencia en su debut como local en la Liga Nacional. La multitud de 80.227 personas superó el récord de 78.672 establecido el 18 de abril de 1958 por Los Angeles Dodgers. 1994. La leyenda del baloncesto Michael Jordan, recientemente retirado, debuta como profesional sin conectar ningún hit con el equipo de Doble-A de Birmingham. Chattanooga vence 10-3 al equipo filial de los White Sox. 1997. Una multitud de 1677 personas acudió a ver a los Blue Jays blanquear a los White Sox en el Comiskey Park. El partido estaba programado originalmente para la noche, pero se cambió a la luz del día debido al frío extremo. Lo único que superó la asistencia (la recaudación fue de tan solo 746 personas) fue la temperatura, que alcanzó los 34 grados Fahrenheit (1 grado Celsius) al inicio del juego. Fue la menor asistencia a un partido de los Sox en 27 años.