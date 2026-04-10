¿Cederá EE. UU. su poderío en el básquet?

Nikola Jokic vuelve a estar en la quiniela para el Jugador Más Valioso. ( AFP )

El básquet lo inventó un canadiense (James A. Naismith, 1891) que trabajaba en los Estados Unidos, y desde entonces nadie lo ha dominado como el gigante del norte; con el poder de su liga, la producción de talentos y los podios en Copas del Mundo y Juegos Olímpicos.

Hoy más que nunca hay razones para pensar que ese poderío peligra, pero es necesario contextualizar antes de hacer un pronóstico tan contundente.

La NBA se prepara para conocer esta primavera a un octavo premio consecutivo al Jugador Más Valioso nacido fuera de los Estados Unidos. El canadiense Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), el francés Victor Wembanyama (Spurs) y el serbio Nikola Jokic (Nuggets) encabezan las apuestas sin ningún estadounidense cerca de las quinielas.

Un cuarto candidato a esa papeleta era el esloveno Luka Doncic (Lakers), líder en puntos de la liga, pero una lesión en el isquiotibial izquierdo lo saca de la carrera.

Hubo que ver a 38 MVP entre el estreno del galardón (1956-57) hasta que el nigeriano Hakeem Olajuwon (1993-94) clavara la primera bandera distinta a la de la barra y las estrellas.

Luego llegó un triplete internacional corrido con la dupla del canadiense Steve Nash (2005 y 2006) y el alemán Dirk Nowitzki (2007) y se interrumpió por 12 cursos hasta que el griego Giannis Antetokounmpo (2019) inició esta cadena que, con lo exhibido por el talento que llega de afuera, es cuesta arriba decir cuándo se interrumpirá.

Al arranque de la campaña actual en octubre hubo un récord de 135 jugadores en los planteles que nacieron en 43 países y ya alcanzan el 30 % de la liga. En la primera campaña de este siglo (el curso 2000-2001) solo eran 45 o el 10 %.

Presencia a todos los niveles

Al hurgar entre los lideratos es fácil tropezarse con apellidos balcánicos, africanos o franceses. A EE. UU. cada vez le cuesta más defender el oro olímpico y en Los Ángeles 2028 puede haber un cambio de orden y no un accidente como el de Atenas 2004 cuando Argentina demostró que era posible ganar a los NBA, pero Kobe Bryant, LeBron James, Kevin Durant y Stephen Curry devolvieron el control.

Cuando se busca el candidato que tomará el listón que LeBron ha sostenido por más de 20 años como figura de la liga es imposible no pensar en un internacional.

Estados Unidos es líder suplidor de talento a las principales ligas del planeta, pero lo que sale, principalmente, de Europa, África y Canadá augura que ese pastel será cada vez repartido de forma más "equitativa" si el adjetivo es válido en el deporte de alta competición.