Emmett Ashford primer árbitro negro en ponchar un blanco

"Dalo todo que a vida telo devuelve en grande" Anónimo “

El 20 febrero 1966, Emmett Ashford se convirtió en el primer árbitro negro contratado en las Grandes Ligas y rompió con un tabú de años atrás, tal y como sucedió con el inmortal Jackie Robinson en 1947 con los Dodgers de Brooklyn.

El 11 de abril de 1966, en el juego inaugural de los Senadores de Washington, donde Cleveland ganó 5x2 a Washington marcó el debut de Ashford en las Grandes Ligas.

En ese juego estaba presente el vicepresidente Hubert Humphrey y el servicio secreto estaba a cargo de la seguridad, y cuando Ashford se identificó como árbitro, tuvo que esperar un buen rato hasta que los agentes comprobaron que en verdad así era, y le permitieron acceder al terreno.

Ashford fue el primer árbitro de color que ponchó cantado a un blanco, y en su biografía cuenta que un mánager estaba molesto por una sentencia suya, y su rabia y racismo se hizo notar al juego siguiente a la hora de entregar las alineaciones.

El mánager le dijo a Ashford, que era uno de los tres árbitros. "No es por ti que estoy contrariado, Emmett, es por los otros dos muchachos". El jefe del equipo arbitral, César Carlucci, quien estuvo con Ashford en casi mil juegos, interrumpió:

-"¿De qué está usted hablando?"

"Usted no, los otros dos", dijo el mánager.

–"¿Y quiénes son los otros dos?"– le preguntó.

"Abraham Lincoln, por liberarlos, y Branch Rickey por traerlos al béisbol".

Ashford, laboró en la Liga Dominicana, donde fue bautizado por Felix Acosta Núñez como "Pataditas", y se vio envuelto en un feo incidente con Julián Javier.

Un día como hoy 1923 - El pitcher Christy Mathewson se convirtió en presidente de los Bravos de Boston después de comprar al club en $300 mil dólares con Emil Fuchs.

1963 - La victoria de Warren Spahn por 6-1 en el Día Inaugural sobre los Mets es la triunfo número 328 de su carrera. Así, supera a Eddie Plank como el zurdo con más victorias de la historia. Excepto el jonrón de Duke Snider, ningún Mets pasa de segunda base.

1966 - Una multitud de 44.468 personas, incluido el vicepresidente Hubert Humphrey, asiste a un histórico partido inaugural en Washington. Emmett Ashford se convierte en el primer árbitro negro de las Grandes Ligas en la victoria de Cleveland por 5-2 contra los Senators.