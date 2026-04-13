Le toca al Arsenal cazar sus fantasmas

El brillo del Arsenal se pone a prueba: ¿podrán los de Arteta sostener su ventaja frente al implacable acecho del Manchester City en el tramo final? ( FUENTE EXTERNA )

Cerrar los resultados en el deporte es difícil. Genera una presión que solo se puede comprender poniéndonos en el lugar del jugador. Hay una psicología que entra en escena cuando se está cerca de la meta, y que muchos no saben manejar. El miedo a perder se hace presente, acompañado de pensamientos intrusivos que desafían la capacidad mental para sostener la ventaja.

Es un escenario que presenciamos a nivel individual y colectivo; atletas y equipos de desempeño superior y prolongado se diluyen justo ahí, en el plano decisivo, donde el más mínimo descuido pesa el doble. La victoria es un conjunto de muchas cosas, una de ellas y de las más esenciales, es el saber estar a la altura del cierre para que el objetivo no se nos escape de las manos.

La derrota del Arsenal el pasado fin de semana ilustra a la perfección esta dificultad. Un conjunto que durante toda la temporada en Inglaterra ha construido su liderato jugando un fútbol maravilloso y convincente, expresando en cancha de manera clara el estilo de Arteta, vuelve a enfrentar ese momento incómodo, donde jugar bonito no es suficiente, ese instante donde toca cerrar.

Todo esto en el tramo final de una competencia a la que le quedan seis jornadas y donde, de nuevo, sí otra vez, aparece el ´cuco´ del Manchester City en la historia que goleó al Chelsea el domingo y se coloca a seis puntos de la punta, con un partido menos pendiente por disputar.

Y como el fútbol es, entre sus muchas cosas, morboso nos ha reservado para este domingo un City-Arsenal en Manchester; un cruce directo como si esta narrativa necesitara todavía más tensión. Una final que obliga a los de Londres a salir a cazar a sus propios fantasmas olvidándose de cualquier trauma que quede molestando por la ventaja que en estos meses les ha costado administrar.

Pase lo que pase, presenciar el último tramo de esta carrera de resistencia apasiona. El Arsenal sigue siendo el líder, y está a tiempo de demostrar visitando a su perseguidor que además de un equipo que juega bien, tiene el carácter de campeón.