Tetelo Vargas disparó siete jonrones seguidos

"La persistencia es el camino al triunfo" Charles Chaplin “

Juan Esteban Vargas Marcano (Tetelo o El Gamo) era un jugador con habilidades excepcionales en los aspectos básicos del juego: bateador de promedio, buen poder jonronero para su físico y era un excelente jugador defensivo.

Peter Bjarkman, historiador del béisbol latinoamericano escribió: "El esbelto, fibroso jardinero y campocorto... Es sin duda el nativo dominicano más consumado que nunca pasará un solo día en las Mayores".

En el mundo de la fantasía, podríamos citar a Julio Verne y sus "20,000 leguas de viaje submarino" y los siete cuadrangulares en forma consecutiva conectados por Tetelo Vargas a finales de julio de 1931, mientras militaba con el Cuban House of David (La Casa Cubana de David).

Para dar testimonio de veracidad a esta proeza, la misma se realizó en las ciudades de Boone y Mission Valley.

Syd Pollock, propietario y gerente del equipo para darle veracidad, cita la actuación de Vargas, paracorto del club, en carta dirigida a la Sección de Deportes del semanario Pittsburgh Courier el 2 de septiembre de 1933: "Una de las estrellas cubanas en 1931, Tetelo Vargas, en Sioux City, Iowa, estableció el record mundial en el recorrido de las bases, al realizarlo en 13.02 segundos. En cualquiera de las dos ligas mayores, Vargas no confrontaría problemas en ser líder en bases robadas. Una semana antes, Vargas disparó siete tetra bases en dos días en una fuerte competencia, pero esa hazaña ha sido ignorada por la prensa blanca".

Más claro... Ni el agua. El Gamo conectó los 7 jonrones seguidos.

Un día como hoy 1943 - Las Grandes Ligas aprueban una bola oficial, cuyo interior estará hecho de corcho y balata recuperados, materiales no necesarios para el esfuerzo bélico. Los árbitros insisten en que la bola tendrá la resistencia de la de 1939, pero los jugadores expresarán con consternación que no pueden conectar la nueva bola y señalarán la escasez de carreras y jonrones en 1942, incluso con la bola antigua.

1954 - El recién adquirido Bobby Thomson de los Bravos se rompe el tobillo al deslizarse hacia tercera base en un partido de exhibición contra los Piratas, abriendo así el camino para que Hank Aaron abriera en el jardín. Thomson estará fuera de acción hasta el 14 de julio.

1960 - Los White Sox presentan nuevos uniformes de visitante con los nombres de los jugadores sobre el número en la espalda, otra innovación de Bill Veeck.