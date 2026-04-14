Una jugada que no estaba escrita en la regla de arbitraje

"Si es bueno vivir, todavía es mejor soñar, y lo mejor de todo, despertar." Antonio Machado Poeta “

Los Atléticos contra Mellizos, Hubert H. Humphrey Metrodome o simplemente el Metrodome, 4 de mayo de 1984. El bateador designado Dave Kingman, de Oakland, bateó un elevado ante el zurdo Frank Viola en el cuarto episodio.

La bola pasó por un orificio de drenaje en el techo y nunca regresó al terreno de juego.

El reglamento no contemplaba esta situación, ni existía una regla específica para ello. (Si un elevado golpeaba el techo en territorio válido, lo cual ocurrió varias veces, la pelota seguía en juego; pero nadie había previsto una situación en la que la pelota golpeara el techo y permaneciera DENTRO del techo).

Los Atléticos creían que a Kingman se le debería haber concedido un jonrón, mientras que los Mellizos pensaban que debería haber sido eliminado. Los árbitros deliberaron y le otorgaron a Kingman un doble; finalmente, se quedó varado en base. Kingman sí conectó un jonrón real más tarde en el partido, pero los Atléticos perdieron 3-1.

Al día siguiente, escribió años después el periodista Chris Landers, de MLB, un empleado del Metrodome subió al techo, recuperó la pelota y la dejó caer mientras Mickey Hatcher, el inicialista de los Mellizos, estaba en el campo intentando atraparla.

La cosa no salió bien: "Todos se reían de mí", declaró Hatcher al Minneapolis Star-Tribune. "No pude ver la dichosa pelota cuando la dejaron caer y casi me da en la cabeza".

El techo estaba a 186 pies por encima del área de juego.

Un día como hoy, 14 de abril 1955 - Elston Howard se convierte en el primer negro en llevar el uniforme de los Yankees. Conecta un sencillo en su primer turno al bate, contra los Red Sox, mientras los Yankees ganan 8-4. 1964 - Sandy Koufax lanza su noveno juego completo sin permitir un solo boleto al vencer a St. Louis 4-0 en su única apertura como lanzador del Día Inaugural. 1967 - El novato de los Red Sox, Billy Rohr, debuta en el Yankee Stadium. Sorprende a todos al llevar un juego sin hits hasta la novena entrada; Carl Yastrzemski mantuvo vivo el juego sin hit con una espectacular atrapada de un batazo de Tom Tresh hacia el jardín izquierdo profundo para abrir la novena, pero Elston Howard conecta un lanzamiento en 3-2 para un sencillo al centro-derecho con dos outs. Rohr gana el partido 3-0, pero solo lanzará una vez más para Boston antes de regresar a las ligas menores. 1968 - La primera victoria de Jim Bunning con Pittsburgh, 3-0 en Los Ángeles, es su partido 40 sin permitir carreras e incluye su ponche número 1.000 en la Liga Nacional, convirtiéndose en el primer lanzador desde Cy Young en llegar a 1.000 ponches en cada liga. 1969 - El primer partido de las Grandes Ligas fuera de Estados Unidos se jugó en el Jarry Park de Montreal, con los Expos derrotando a los St. Louis Cardinals 8-7. 1990 - Bret Saberhagen consigue la victoria y Mark Davis consigue el salvamento mientras Kansas City vence a Toronto 3-1. Es la primera vez que dos ganadores actuales del premio Cy Young participan en la misma victoria. 1991 - Nolan Ryan se convierte en el duodécimo lanzador en superar las 5.000 entradas lanzadas y recibe mucha ayuda de bateo mientras Texas aplasta a Baltimore 15-3. 1993 - La primera batería australiana procede de Milwaukee. El zurdo Graeme Lloyd y el receptor Dave Nilsson, que representan la mitad del total de jugadores australianos que han llegado a las Grandes Ligas, hacen historia en la derrota de los Brewers por 12-2 ante los Angels. 1998 - Mark McGwire conecta tres jonrones, rompiendo una sequía de ocho partidos sin jonrones, mientras los Cardinals aplastan a los Arizona Diamondbacks 15-5. Tras igualar el récord de Willie Mays en las Grandes Ligas en jonrones en los primeros cuatro partidos de la temporada, McGwire no había conectado jonrón desde el 4 de abril.